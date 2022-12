In een drastisch andere geopolitieke wereld kan kernenergie een rol spelen

Het kabinet wil vaart zetten achter het plan om twee nieuwe kerncentrales te bouwen die tegen 2035 elektriciteit leveren. Die kerncentrales komen zeer waarschijnlijk in het Zeeuwse Borssele, waar al een kerncentrale staat die zo lang mogelijk aan de praat wordt gehouden.

Over nut en noodzaak van de twee nieuwe kerncentrales bestaan terecht grote twijfels. Het bekendste bezwaar is dat radioactief afval voor duizenden jaren moet worden opgeslagen en dat legt een zware hypotheek op de toekomst. De bouwkosten zullen verder enorm zijn, de centrales die nu in Europa worden gebouwd, hebben jarenlange vertraging opgelopen en de kosten liggen fors boven de inschattingen.

Juridisch vergunningen-labyrint

Het is dus maar de vraag of 2035 gehaald zal worden, in een land dat zich in politieke ambities (meer duurzaamheid) en een complex juridisch vergunningen-labyrint volkomen heeft vastgedraaid. Tegenstanders wijzen er bovendien op dat de bouw van kerncentrales de transitie naar duurzame energie afremt.

Dat D66 als geharnast tegenstander van kerncentrales toch akkoord is gegaan met de voorbereidingen is een politiek compromis met de VVD, dat altijd in meer of mindere mate voorstander is geweest van kernenergie. Om versneld de slag naar fors minder CO 2 -uitstoot te maken zoals het huidige kabinet wil, zet verantwoordelijk D66-minister Rob Jetten verdere stappen naar deze energiebron, die anders dan gas - of kolencentrale, geen broeikasgasssen produceert.

Ondanks alle bezwaren moeten die stappen wel gezet worden. De geopolitieke wereld is in één jaar tijd drastisch veranderd. Europa, Nederland voorop, wil versneld van het gas af, vanwege de energieafhankelijkheid van Rusland. Juist gas was de transitie-energie om de slag naar meer elektriciteit uit wind, zon en andere alternatieve bronnen mogelijk te maken. Gas importeren uit de Golfstaten, Algerije, de Verenigde Staten en Azerbeidzjan is de komende jaren het alternatief. Maar het is de vraag of Nederland op de lange termijn wel politiek en economisch afhankelijkheid wil zijn van deze landen met een eigen politieke agenda.

Energie-onafhankelijkheid

Het streven naar energie-onafhankelijkheid moet de komende jaren in de plannen worden opgenomen om fors minder uitstoot te veroorzaken en de doelen van Parijs te halen. Dit betekent zonder twijfel een versnelling van de plannen voor meer energie uit wind en zon. De vraag blijft welke rol kernenergie op de lange termijn gaat spelen. De vraag is nog niet beantwoord, omdat de huidige plannen voor twee centrales vooral een compromis in zich herbergen met veel politiek en financieel wensdenken.