In die tachtig dagen deden de Gekkies niets anders dan ruzie met elkaar maken

Met een elegante bocht als laatst, gedragen door een snelheid van 1000 lichtjaren, stopte vliegende schotel XjG41 uit planeet Mintaka abrupt op 1200 Mintaka-voeten boven Nederland. Boordcommandant Chtuluch was op dat moment bezig een vette kop te ontcijferen die hij van de site van The New York ­Times had geplukt. Uit zijn mond wrongen zich drie blauwe tongen om in ­perfect Engels de tekst op te zeggen: “U.S. finds no evidence of alien spacecraft”.

Chtuluch draaide zich lachend naar zijn assistent en proestte: “Hoor je dat Gunchux? Er is geen bewijs, zegt die krant, dat onbekende fenomenen die onlangs zijn waargenomen door Amerikaanse piloten door aliens zijn veroorzaakt! En dat terwijl ze 120 keer onze XjG41 op hun radars hebben waargenomen!”

Uit vreugde sloeg Chtuluch met twee tentakels op zijn dijen. Met zijn derde wees hij door de patrijspoort naar beneden: “Nog gekker, zie je dat kleine stukje aarde onder ons? Dat is Nederland, waar de Gekkies wonen. Weet je dat het vandaag precies tachtig dagen geleden is dat ze hun verkiezingen hebben gehouden maar dat ze nog steeds geen nieuwe regering hebben?”

Chtuluch stond op, klemde een pak documenten onder zijn tentakel en liep door de commandozaal met een lichaamstaal die vaag aan de haastige loop van verkenner Kajsa Ollongren deed denken. “In al die tijd, in plaats van formeren, deden de Gekkies niets anders dan ruzie met elkaar maken over zaken die iedereen nu allang is vergeten! Tachtig dagen! Heb je weleens van Phileas Fogg gehoord? Uit de roman van Jules Verne uit 1873 De reis om de wereld in tachtig dagen blijkt dat die Engelsman dezelfde tijd die de Gekkies onbenut lieten nodig had om de aarde rond te reizen. En dit met trein, paard, wagen, schepen en zelfs een olifant! Haha!”

Chtuluch was nu op dreef en vervolgde: “Weet je ook dat de zittende coalitie die bewuste verkiezingen tachtig dagen geleden heeft gewonnen? Met twee extra zetels! In grotemensenlanden wordt dan de regering voortgezet, maar niet bij de ruziemakende Gekkies. Eerst werd de formatie door een overwerkt kamerlid thuis in gijzeling genomen en nu door een minister. Ze eist op hoge toon dat twee andere partijen moeten worden toegelaten. Maar die partijen zijn juist door de kiezers afgestraft!

Nou, zeg maar gerust afgeslacht, omdat ze beide het slechtste resultaat uit hun bestaan hebben geëvenaard. De een in laagste aantal behaalde zetels en de ander in aantal verloren zetels. Nog gekker: ze eisen samen te worden toegelaten en anders niet. Ze steunen elkaar door dik en dun, ongeveer als het revalidatiecentrum de intensive care kan steunen. En een grote mond die hun leiders hebben: staand op de scherven van hun electorale rampspoed als barricade, trompetteren ze verontwaardigd dat ze binnen moeten worden gelaten. En nu zit alles weer muurvast!”

Chtuluch rolde lachend van zijn stoel en brulde vrolijk: “Kom op Phileas Fogg, je hebt nog tachtig nieuwe dagen de tijd om de wereld opnieuw rond te reizen!”

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.