In deze dolende natie kan 2023 een breukjaar worden

In de politieke schelmenroman De kartuize van Parma van Stendhal kijkt de conservatieve vorst Ernesto IV ’s avonds voor het slapengaan even onder zijn bed of daar niet een liberaal ligt. Hij is als de dood voor deze revolutionairen.

Je zou het nu niet meer zeggen, maar de geboortepapieren van de liberalen zijn geschreven in de strijd tegen de macht van de koningen. Stendhal schreef zijn boek in 1839, de tijd waarin zijn landgenoot Tocqueville na een bezoek aan Amerika voorspelde dat de toekomst aan de democratie zou zijn. In Frankrijk verliep dat proces met vallen en opstaan.

Het kan zijn dat de liberale premier Rutte voor hij het bedlampje uitknipt onder zijn bed kijkt of Geert Wilders of Caroline van der Plas daar niet liggen. De vergelijking gaat natuurlijk mank. Wilders vertegenwoordigt met zijn kieslijst weliswaar een tegenmacht, maar daar zit, net zomin als achter de jongste varianten van het populisme, geen ideële en vormgevende kracht achter, anders dan bij de liberalen van het eerste uur.

Het gebrek aan een reëel alternatief voor de regerende coalitie is een van de kenmerken van de politieke toestand in onze dagen. Dat geeft aan de toestand iets onvermijdelijks, waardoor het in de politiek aan echte spanning ontbreekt. De strijd is geen strijd, het parlement is niet het brandpunt van botsende hartstochten en belangen.

Doorbraak mislukt

De VVD viert deze maand haar 75-jarige bestaan. Zij werd opgericht in een periode van politieke herverkaveling, waarbij ondanks de ingrijpende inbreuk van de Duitse bezetting op het sociale leven veel bij het oude bleef, maar niet alles. Er wordt nu nogal schrikachtig gedaan over fusies van partijen, maar daar was in die dagen van grote verwachtingen en verbeeldingskracht geen sprake van. De PvdA werd in 1946 opgericht als nieuwe partij, een fusie van de oude SDAP met de VDB, de Vrijzinnig-Democratische Bond en een christelijke splinter. Zij wilde de oude cultureel-religieuze scheidslijnen doorbreken, maar die doorbraak mislukte waardoor de oude socialisten de overhand behielden.

Voor de vroegere VDB-leider Pieter Oud was dit reden met de nieuwe Partij van de Vrijheid van Dirk Stikker de VVD op te richten. Deze Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wilde sociaal zijn, socialer dan de vooroorlogse Liberale Staatspartij, maar sterk anti-socialistisch. Stikker en Oud deden de CPN meteen in de ban; de PvdA achtten zij onvoldoende in staat aan het communisme weerstand te bieden.

Nieuw was de rooms-rode coalitie van de PvdA en de KVP, opgericht in 1945 en in naam opener dan de vooroorlogse door de bisschoppen gestuurde RKSP. Dit ‘Nieuwe bestand’ doorbrak de dominantie van protestanten en liberalen in het landsbestuur en veranderde daarmee ook iets aan het zelfbeeld van de natie. De lang achtergestelde groepen, katholieken en arbeiders, deelden nu de lakens uit.

Druk op rechts

Boven de jubilerende VVD hangt op 24 januari, de oprichtingsdag, de klemmende vraag of de partij haar beste jaren reeds achter de rug heeft. Rutte zei in juni vorig jaar dat de VVD ‘een liberale partij, rechts van het centrum’ is. Hij voegde eraan toe: ‘Precies als Nederland, dat een centrumrechts land is’.

Dat klopt, in zoverre dat rechts altijd sterker is geweest dan links, ook doordat de christendemocraten vanuit het midden altijd meer naar rechts hebben gehangen. De centrumlinkse rooms-rode coalitie, die de verzorgingsstaat opbouwde, was achteraf gezien een intermezzo. Toch is er op Rutte’s waarneming wel het een en ander af te dingen. Nog in 2017 afficheerde de premier de VVD in immateriële kwesties als homohuwelijk, euthanasie en abortus als ‘een heel linkse partij’. Misschien keek hij in die tijd onder zijn bed of Kees van der Staaij daar niet lag.

Maar wat Rutte niet zei is dat in het centrumrechtse Nederland het rechts van de VVD zeer druk is geworden: PVV, Forum, Ja21, BBB, Groep Van Haga. In de jongste peiling van I&O komen deze populistische partijen samen op 48 zetels. Het beroemde ‘gat op rechts’ lijkt een dijkdoorbraak te worden. De verhouding tussen het linkse en rechtse blok verandert overigens niet. Nederland blijft zo bezien een centrumrechts land, maar nader beschouwd een dolend land, zelfs door de imperialistische oorlog van Rusland tegen Oekraïne onzeker over zijn essentiële waarden en bestemming.

De provinciale verkiezingen in maart kunnen duidelijk maken of 2023 een breukjaar wordt, in de zin dat na het CDA en de PvdA ook de VVD een prooi wordt van de nivellering. Dat proces is een grotere bedreiging voor de stabiliteit van onze democratie dan de toename van eenlingen in de Kamer. Een hogere kiesdrempel haalt daarom weinig uit. In een dolende natie is van hergroepering van partijen meer te verwachten, maar daar zijn verbeeldingskracht en visie voor nodig, niet de angstige blik onder het bed.