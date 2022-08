In de VS is angst voor een ‘invasie’ van immigranten veel groter dan in Nederland

Ter Apel is een blamage, dat vindt bijna iedereen. Dit komt niet alleen door de grotere toestroom van mensen in nood, maar ook door het onvermogen van de Nederlandse overheid om nationaal en lokaal voldoende capaciteit te realiseren voor de opvang, terwijl ze dit hadden kunnen zien aankomen. Door geen plannen te maken en af te wachten wat er komen zou, kon een moeilijk debat over het asielbeleid uitgesteld worden. Maar daardoor is het probleem wel erger geworden.

Maar hoe erg het ook is, het kan nog erger. Nederland heeft nog een kans om politieke en maatschappelijke oplossingen voor ‘Ter Apel’ te vinden.

Vrijplaats voor vervolgden uit heel de wereld

Dat is anders in de Verenigde Staten, waar – ook onder Joe Biden – asielzoekers op grote afstand worden gehouden. Iedereen kent Amerika als land van migranten, die er vooral vanwege economische motieven naartoe gingen. Maar Amerika heette ook vluchtelingen welkom, die veiligheid zochten in de VS. Dat zag je al in de negentiende eeuw, toen bekende radicalen Europa ontvluchtten, na de mislukte revoluties van 1848. De aantallen vluchtelingen namen toe in de jaren dertig, toen de VS een toevluchtsoord werden voor tegenstanders van het nazisme. Niet iedereen werd toegelaten (de Amerikaanse regering wilde het aantal Joodse vluchtelingen beperken, wat voor hen rampzalige gevolgen zou hebben in Europa) maar door de Tweede Wereldoorlog kwam Amerika bekend te staan als vrijplaats voor vervolgden uit heel de wereld.

De Koude Oorlog verstevigde deze missie; mensen die het communisme ontvluchtten werden boegbeelden van het Amerikaanse asielbeleid. De vluchtelingen uit Cuba, vooral direct na de machtsovername van Fidel Castro in 1959, lieten zien dat het helpen van arme mensen en de strijd tegen je ideologische rivaal goed samen konden gaan. In de naoorlogse periode werden trouwens veel meer vluchtelingen dan alleen de Cubanen en anticommunisten welkom geheten. Rondom 1980 namen de Verenigde Staten zo’n 200.000 vluchtelingen op, waaronder een tweede golf Cubanen.

Al die tijd had dat asielbeleid veel draagvlak onder zowel Democraten als Republikeinen. In beide partijen was ook wel kritiek te horen op het migratiebeleid in het algemeen. Zo maakten de vakbonden, vooral Democratisch gezind, zich zorgen over de werkgelegenheid. Maar over de noodzaak om asielzoekers op te vangen bestond meer consensus. Ook in de jaren negentig, toen migrantenstromen over heel de wereld toenamen, leek er genoeg ruimte te zijn in Amerika.

Na 9/11 ontwikkelde Amerika een vestingsmentaliteit

Maar dat veranderde na 9/11, zeggen deskundigen, toen Amerika een vestingsmentaliteit ontwikkelde die vreemdelingen in een kwaad daglicht zette, al gebeurde dat niet door iedereen. Democraten bleven migranten en asielzoekers positief bejegenen, ook de ongedocumenteerden. Maar met een scherp groeiend anti-overheidsdenken onder met name Republikeinen kwam er een einde aan hun steun voor vluchtelingen en ook voor veel migranten. Republikeinen zijn nu veel vaker geneigd om de toename van asielzoekers en migranten aan de zuidgrens met Mexico te zien als een ‘invasie’. Sommigen beweren zelfs dat dit een bewuste keuze is van Democraten om het witte ras te vervangen door bruine of zwarte migranten.

Onder conservatieven in de Verenigde Staten is deze ‘invasie’ en het bestaan van poreuze grenzen een belangrijker vraagstuk dan abortus. Dat is de inschatting van Russell Moore, een leider van de zuidelijke baptisten en tevens een criticus van de Religious Right. Ook peilingen geven aan dat migratie door deze groep wordt ervaren als een grotere dreiging dan abortus.

De polarisatie staat grote verbeteringen in de weg

Binnen die context is ook de regering-Biden niet geneigd om de zeer lage quota voor het aantal verblijfsvergunningen onder Donald Trump (zo’n 10.000 per jaar) uit te breiden. Dat komt deels doordat het land net als Nederland kampt met gebrek aan personeel en huisvesting en met te lange bureaucratische procedures. Maar uitbreiding is ook politiek precair, omdat de tegenstanders van uitbreiding veel meer politieke impact hebben dan de voorstanders. De polarisatie staat grote verbeteringen in de weg.

Deze polarisatie zie je ook in de Nederlandse politiek, maar de moeizame pogingen tot het vinden van oplossingen bieden nog altijd hoop dat duurzame politieke afspraken mogelijk zijn. Ondanks de ellende in Ter Apel is er in Nederland misschien meer hoop voor een asielzoeker dan in mijn thuisland.