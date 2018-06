In de Verenigde niet-Staten van Amerika heeft niemand het over Trump

Ik ben hier nu een week en zijn naam is nog niet één keer gevallen. Het land lijkt wel te groot om zich met zoiets onbenulligs als zijn president bezig te houden.

Zeker, ze hebben hem zelf verkozen maar dat lijkt een gekkigheid uit het verleden. 'The world is going into pieces', vertelt een Amerikaanse Vietnamveteraan met twee kunstbenen waarop hij als blade-runner kan springen, ons terwijl hij ons vanwege Memorial Weekend een poppy (kunstbloempje genoemd naar de papavervelden naast de dodenakkers in Vlaanderen gedurende de Tweede Wereldoorlog) opspelt, maar wiens schuld dat is zegt-ie er niet bij.

Europa is heel wat geobsedeerder met de Amerikaanse president bezig dan de Amerikanen zelf. Ik herinner me dat precies zo uit de tijd dat ik hier rondreed in de Reagan- en Bushtijdperken, vijftien en dertig jaar geleden, die ons Europeanen vaak maar matig bevielen. Wij maakten ons er druk over ,maar in Amerika zelf merkte je er niks van. De staat is in de VS eigenlijk heel ver weg van het dagelijks leven. Zo willen Amerikanen dat: een chef die zich niet tegen je aan bemoeit.

In de Verenigde Staten bestaat, anders dan de naam suggereert, de staat voornamelijk uit verkeersborden en stoplichten