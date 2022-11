In De Telegraaf durven ze tenminste op te schrijven hoe het echt zit

We moeten bang zijn voor klimaatactivisten. Ze overtreden wetten, ze stinken, ze maken onze cultuur kapot – klimaatactivisten zijn erger dan asielzoekers. Als het niet van die uitkeringstrekkende, werkschuwe luiwammesen waren, zouden ze ook nog onze banen inpikken.

In ieder geval verpesten ze het feestje van de hardwerkende Nederlander. Heb je geweldig goed geboerd, kun je het je eindelijk permitteren om jezelf niet langer als een ansjovisfilet in zo’n blikje van Transavia te laten prakken, maar om gewoon, zoals iedereen eigenlijk wil, een privéjet te regelen – gaat dat activistische tuig zich aan jóúw vliegtuig vastketenen.

Schandalige actie was dat, op Schiphol. Mijn favoriete VVD’er, Daniel Koerhuis, schreef op Twitter: ‘Een medische vlucht kan niet landen.’ Dat had hij in De Telegraaf gelezen, dus het moest wel waar zijn, ook al was het, oké, niet helemaal waar. Het had waar kúnnen zijn.

Gehersenspoelde linkse gekkies

De Telegraaf. Mijn krant. Daar durven ze tenminste op te schrijven hoe het echt zit, in tegenstelling tot die gehersenspoelde linkse gekkies van NRC, de Volkskrant en – het allerergste – Trouw.

De Telegraaf schrijft dat het klimaatkabaal (prachtige term!) ‘pure ijdelheid’ is. Precies. Ze doen het allemaal voor zichzelf, die activisten. En hypocriet dat ze zijn! Van ons eisen dat we stoppen met vliegen, maar ik heb even de Instagram van één zo’n dom deugwicht bekeken, en na lang scrollen zag ik dat ze zelf dus ooit naar Azië is gevlogen. Ha! Hypocriet! (Lekker ding, trouwens. Je weet wat ze zeggen over linkse meisjes…)

Gore lijmpoten en hun tomatensoep

Volgens De Telegraaf is nu ook de cultuursector er echt klaar mee, dat bekladden van kunstwerken. ‘Onbegrip en woede’ overheersen. Terecht. Ik kom zelf verder nooit in een museum, maar van Vermeer en Van Gogh blijven ze af met hun gore lijmpoten en hun tomatensoep.

Door die deugende drammers van D66 wordt er trouwens heus wel genoeg gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Zelf draag ik ook bij: ik heb bijvoorbeeld zonnepanelen op mijn dak (lekker goedkoop ook). ’t Is wel even mooi geweest zo. Straks mag ik niet eens meer barbecueën bij mooi weer (wat hadden we een heerlijke zomer hè, dit jaar?).

De Groene Khmer

Maar ik begin me echt zorgen te maken. Volgens De Telegraaf zijn ze namelijk enorm aan het radicaliseren, die activisten. Geloof ik graag. Bij die linkse types – en ze zijn echt allemaal, allemaal links – is de communistische heilstaat nooit ver weg, en dan duurt het niet lang of het grote moorden begint. De Groene Khmer, nietwaar? Moordzuchtig zijn ze, ook al roepen ze dat ze de mensheid willen redden.

Ja, ik ben er doodsbang voor. Ik durf deze zaterdag De Telegraaf niet eens van de deurmat te pakken.