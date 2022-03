In de strijd om de Netflixtaart is de consument de verliezer

Alhoewel mijn vrouw en ik het duurste Netflix-abonnement hebben, is de streaming­gigant niet blij met ons. Wij laten namelijk ook mijn ouders en schoonzus gratis gebruikmaken van ons account. Dat mag eigenlijk niet en Netflix wil sinds kort een eind maken aan deze praktijk. Het verbaast me dat Netflix deze stap niet eerder gezet heeft. In Nederland kijkt inmiddels 34 procent van de streaminggebruikers via het account van een ander (tegen 28 procent in 2020). Dat is niet vreemd, want door de hevige concurrentie tussen streamingdiensten krijgt de consument steeds minder waar voor zijn geld. In de platformeconomie blijkt concurrentie niet voldoende te zijn om de macht van bedrijven in te perken.

Wat Netflix een paar jaar terug uniek maakte, is dat het toegang bood tot de films en series van vrijwel álle grote studio’s. Dat het bedrijf de goede verhouding had gevonden tussen prijs en aanbod is te zien aan het feit dat digitale piraterij ‘sinds Netflix’ wereldwijd flink is afgenomen. Andere partijen wilden ook een stuk van Netflix’ enorme taart en lanceerden concurrerende diensten. Omdat Netflix scherp geprijsd is, besloten de uitdagers met name op het gebied van aanbod de strijd aan te gaan. Nu zijn films en series van Disney-merken zoals Pixar, Marvel en Star Wars alleen via Disney+ te zien. Voor Prime Video produceert Amazon exclusieve series en heeft het exclusieve uitzendrechten op andere series. En dan vergeet ik bijvoorbeeld nog HBO Max, waar series als The Wire en Game of Thrones te zien zijn.

Abonnementsmoeheid

Wie nog steeds toegang wil tot ‘alle’ films en series betaalt geen acht euro per maand meer (het goedkoopste Netflix-abonnement), maar minstens twintig. Die versnippering van het aanbod leidt tot abonnementsmoeheid. Niet ­alleen proberen consumenten onder de abonnementen uit te komen door streamingaccounts met elkaar te delen, ook is digitale piraterij weer in opkomst.

Deze prijsstijging zou volgens de huidige economische doctrine onmogelijk moeten zijn. De Europese Commissie heeft zelfs een webpagina waar ze ons – de consumerende burger – uitlegt dat eerlijke concurrentie tussen bedrijven leidt tot lagere prijzen voor de consument. Hoewel concurrentie op de streamingmarkt het tegenovergestelde effect heeft, is een Netflix-monopolie toch onwenselijk. Macht moet zich uit principe niet op één plek concentreren.

Enorme invloed

Maar in de platformeconomie concentreert macht zich ondanks concurrentie alsnog. Dat komt doordat platformbedrijven marktrollen verenigen die ze in de traditionele economie niet hadden: Netflix, Disney en Amazon zijn in traditionele termen niet alleen producenten, maar doen ook de ‘distributie’, ‘programmering’ en ‘verkoop’ van series. Dat geeft ze enorme invloed op waar wij naar kijken én waar wij dat doen.

Met het oog op vraagstukken zoals het wel of niet opsplitsen van Meta hoop ik dat de Europese Commissie deze machtsdynamiek bestudeert. Bij Meta speelt namelijk hetzelfde. Dat platformbedrijf is niet zozeer machtig omdat het Facebook, Instagram en WhatsApp heeft, maar omdat het verschillende marktrollen en zelfs een aantal publieke rollen – zoals moderatie van het maatschappelijke debat – tegelijk invult. Daar ligt de sleutel voor het breken van Meta’s macht.

En dan ga ik nu een vraag van mijn schoonzus beantwoorden. Ze wil graag weten wat het wachtwoord van ons Disney+-account is.