In de spreekkamer moet ik het thema afgunst vaak zelf ter sprake brengen

Als groepsdier zijn we steeds bezig om onszelf te vergelijken met de ander om onze status binnen de groep op peil te houden. Afgunst of Invidia is een belangrijke emotie om eventueel positieverlies te herstellen. Door te zorgen dat je krijgt wat die ander heeft, of door de ander omlaag te halen. Volgens Bram Buunk, hoogleraar evolutionaire sociale psychologie, vergelijken mannen zichzelf vooral in werk en geld en vrouwen in aardig gevonden worden of uiterlijk.

De Netflixserie Keeping up with the Kardashians is een fascinerend voorbeeld van een volstrekt inhoudsloze kijkcijfer-hit die slim gebruikmaakt van afgunst in combinatie met een commercieel concept, waardoor jonge meiden allemaal Kardashian nepwimpers willen.

Afgunst zal ons ooit gemotiveerd hebben in de strijd om voedsel en dus overleven, maar ondanks de ­evolutionaire voordelen schaart de Bijbel deze emotie onder hetzelfde zondige rijtje als ‘Gij zult niet doden’.

Liever het kind levend in handen van een ander

Potentieel is afgunst gevaarlijk doordat het extreem veel haat kan oproepen en mensen bereid zijn om de hel op aarde te creëren voor de ander.

Het beroemde salomonsoordeel is een goed voorbeeld. Twee vrouwen die samen in een huis woonden kregen gelijktijdig een zoon. Een van de baby’s was gestorven en koning Salomo kwam er niet achter wie de moeder van het overgebleven kind was. Hij stelde voor het kind in tweeën te hakken en te verdelen. De echte moeder protesteerde omdat ze het kind liever levend in handen van de andere vrouw zag, maar de afgunstige vrouw ging akkoord. Of meer recent, vechtscheidingen waarbij de ene ouder de andere laat verstoten ten koste van de kinderen.

Afgunst is een verborgen emotie waar we ons voor schamen. In de spreekkamer moet ik het vaak zelf ter sprake brengen omdat patiënten het zo lastig vinden toe te geven dat ze destijds afgunst voelden naar dat zieke broertje dat meer aandacht kreeg. Maar het onderkennen van deze heimelijke hoofdzonde was misschien nog nooit zo belangrijk.

Wij vergelijken onszelf online 24/7 met de wereld, waardoor onze afgunst doorlopend wordt gevoed. In de documentaire The Social Dilemma geven de jongens van Silicon Valley het openlijk toe: het doel van sociale media is ons gedrag te beïnvloeden om uiteindelijk zoveel mogelijk winst te maken. Appeltje-eitje om misbruik te maken van de verschillen tussen mensen en onze afgunst te verzilveren.

Leegte, zinloosheid en eenzaamheid

Het gevolg? Jongeren die zich toenemend ongelukkig voelen door het onlinebombardement met ‘succes’. En op mondiale schaal wordt de ongelijkheid tussen ons welvarende Westen en de rest van de wereld steeds schrijnender zichtbaar.

Elkaar de ogen uitsteken is riskant, zeker als je de bijwerkingen van onze leefstijl verzwijgt, zoals leegte, zinloosheid en eenzaamheid. Dan is het een kwestie van tijd voordat de wereld verhaal komt halen onder het motto overleven.

Psychiater en auteur Esther van Fenema valt deze zomer in als columnist.