In de puzzel van Louis van Gaal ontbreekt een essentieel stukje

Penalty’s nemen met minder mentale druk is volgens Louis van Gaal niet te trainen. Deze verkeerde opvatting is hem en Oranje opnieuw fataal geworden, meent Peter Siebesma.

Het Nederlands elftal werd op het WK voetbal van 2014 door Argentinië met strafschoppen uitgeschakeld. De spelers van Oranje toonden hun zwakke plek. Het zou Van Gaal niet een tweede keer overkomen. Hij besloot in de aanloop naar het WK 2022 in Qatar een wetenschappelijk gefundeerde training in te bouwen.

Die training moest zich richten op het inslijpen en automatiseren van de strafschop, waardoor spelers volgens Van Gaal meer vertrouwen krijgen en zo betere penalty’s zouden nemen. Daar hoorde ook voorlichting bij over de manier waarop de keeper van de tegenstander spelers uit de concentratie kan halen.

Maar helaas, op 9 december werd Oranje tegen hetzelfde Argentinië, dat morgen wel in de finale staat, opnieuw met strafschoppen overtroefd. Van Gaal zei na afloop: “We hebben er alles aan gedaan, strafschoppen kregen het laatste jaar alle aandacht. Maar omgaan met mentale druk kan je nou eenmaal niet trainen.”

De afgelopen decennia is mentale training in het professionele voetbal gelukkig minder taboe geworden. Toch loopt het voetbal op dit punt nog steeds achter bij andere sporten. In 2018 werd aan de Rijksuniversiteit Groningen de eerste hoogleraar sportpsychologie in Nederland aangesteld: Nico van Yperen. Hij beschrijft hoe inmiddels binnen elke sport de mentale factor wordt onderkend. Maar als het vervolgens aankomt op training, dan is die vooral gericht op kracht, uithoudingsvermogen, techniek en tactiek. Mentale training komt daar merkwaardig genoeg meestal niet aan te pas.

Mentale kracht beslissend

Het voetbal kent veel momenten waarin gebrek aan mentale vaardigheden beslissend is. Bijna altijd gaat het dan om emotionele momenten waar de speler geen grip op heeft. Met goede mentale training kun je leren die emoties beter te managen. Bij penalty’s komt het aan op het beter leren beheersen van mentale druk in het algemeen. Vervolgens moeten spelers die toepassen op specifieke stressvolle situaties.

Sommige professionele musici en acteurs maken gebruik van vergelijkbare technieken. Ook zij hebben te maken met mentale druk en kunnen zich op het podium tegenover het publiek geen missers veroorloven. Ze passen mentale technieken toe die we uit de psychotherapie kennen. De vaardigheden die de cliënten in een oefensituatie krijgen aangeleerd, worden vervolgens naar het dagelijks leven ‘getransporteerd’. Deze vaardigheden kunnen later in een live-situatie uitstekend hun werk doen.

Naast inslijpen en automatiseren van de juiste traptechniek is zo ook wel degelijk te trainen om met mentale spanning om te gaan bij het nemen van penalty’s. Vanzelfsprekend zal het per speler variëren wat de oefensituatie oplevert. Maar elke verbetering in het managen van de eigen mentale druk kan in de wedstrijd doorslaggevend zijn.

Er is maar één probleem: deze mentale training integreer je niet zomaar even in de gewone veldtraining. Het vraagt extra aandacht, tijd en specialisatie.

Het verlies tegen Argentinië in 2014 heeft Van Gaal blijkbaar al die jaren achtervolgd. Daar gebeurde overigens nog iets anders wat de mentale druk extra verhoogde: niemand durfde en wilde de eerste penalty nemen! De voetbaltrainer van Oranje heeft zich deze keer aanzienlijk beter voorbereid.

Sportpsychologie

Maar een methodiek gericht op de mentale druk tijdens het nemen van de strafschop zelf nam hij niet mee. In zijn visie op de totale mens – die hij overigens voortreffelijk in zijn aanpak en coaching toepast – mist dat ene puzzelstukje. Hopelijk dringen ontwikkelingen in de sportpsychologie steeds beter door in het profvoetbal. Van Gaals opvolger Ronald Koeman en het Nederlands elftal zullen er de vruchten van plukken. Ontbreekt mentale training op strafschoppen, dan blijft de penalty een zwakke plek van Oranje.

