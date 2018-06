In de #MeToo-zaak rond Tariq Ramadan is sprake van rechtsongelijkheid

Waarom zit Ramadan vast, terwijl filmmaker Luc Besson bijvoorbeeld, eveneens aangeklaagd voor verkrachting, vrij rondloopt? Vanwaar deze rechtsongelijkheid? In een essay (Letter & Geest, 26 mei) lijken Sijpesteijn en Van Sandwijk te argumenteren dat we ons hier niet druk om hoeven te maken, omdat Ramadan weinig betekenis meer heeft. Daarmee begeven ze zich op dun ijs.

Opvallend is dat zij opnieuw alleen dié kant belichten die we al jaren in artikelen over Ramadan terugzien in de media. Maar als je de moeite neemt om zijn boeken te lezen en zijn lezingen te beluisteren, dan ontstaat er een heel ander beeld.

Jazeker, Tariq Ramadan heeft vaak samengewerkt met moslimbroeder-ideoloog Youssef Qardawi, maar hij heeft nog vaker samengewerkt met progressieve intellectuelen. Met voormalig ambassadeur van Israël Eli Bernavi en bisschop monseigneur Di Falco schreef hij 'Moet je bang zijn voor religies?'. Hij schreef een boek met een christen-democratische politicus, maar ook met de communistische intellectueel Alain Gresh en met de joods-seculiere humanist Edgar Morin. Hij begeeft zich in uiteenlopende intellectuele kringen, vanuit zijn principe dat je niemand uit moet sluiten en altijd van elkaar kunt leren.

Dit alles beschrijf ik om het eendimensionale beeld over Ramadan te corrigeren. Maar feitelijk doet het er niet toe wat hij denkt of vindt: hij heeft net zoveel recht op een eerlijke rechtsgang als ieder ander. Het is namelijk niet #MeToo of #FreeTariq, het is allebei.

Hij is anti-kapitalistisch en pleit voor lokale, duurzame consumptie. Halal-fastfoods vindt hij onzin, omdat het hele principe van fastfood strijdig is met de humanistische waarden van de islam.

In artikelen over Ramadan wordt consequent zijn anti-globalistische activisme genegeerd: zo vindt hij bijvoorbeeld dat biologisch vlees vaak beter aan de voorwaarden van halalvlees voldoet dan vlees dat met een halal-stempel in de supermarkt ligt. De islam heeft immers het welzijn van het dier voor ogen. En als vlees alleen halal is omdat God werd aangeroepen tijdens de slacht, dan kun je als moslim misschien beter naar de biologische slager gaan.

Aantijgingen ernstig

De aantijgingen tegen Ramadan zijn buitengewoon ernstig en moeten grondig worden onderzocht. Het is ontstellend dat een van de aanklaagsters meerdere malen fysiek en verbaal is aangevallen. Zij moet zich in alle rust op het proces voor kunnen bereiden.

Waarom is hij als enige van de beroemdheden in Frankrijk tegen wie in het kielzog van #MeToo aangiftes werden gedaan, in voorarrest geplaatst?

Dat laatste geldt echter ook voor Tariq Ramadan. Waarom is hij als enige van de beroemdheden in Frankrijk tegen wie in het kielzog van #MeToo aangiftes werden gedaan, in voorarrest geplaatst? Waarom mocht hij de eerste 45 dagen geen contact met zijn familie hebben en niet telefoneren, en waarom heeft hij onvoldoende toegang tot medische zorg? Waarom is de procureur die belast is met de zaak een bekende terrorisme-expert, terwijl het hier om verkrachting gaat? Waarom weigert het Franse Openbaar Ministerie hem vrij te laten op borgtocht, zelfs als hij zijn paspoort inlevert en instemt met het dragen van een enkelband?

Over deze uitzonderingen maken de activisten achter de Free Tariq Ramadan Campagne zich kwaad. Wat zij vragen is dat hij in vrijheid de rechtszaak mag afwachten. Iedereen is het erover eens dat die rechtszaak moet plaatsvinden.