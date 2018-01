In de Gouden Eeuw verzamelden we niet alleen rijkdom, we hakten ook hoofden af

Er is gedoe over een buste van prins Johan Maurits, de laatste basisschool die nog naar Coen heette, wil van die naam af, terwijl CDA-leider Buma bereid is zijn leven te geven voor de Coentunnel en premier Rutte waarschuwt tegen een ‘beeldenstorm’. Het gaat, dat moge duidelijk zijn, niet om wie wij waren, maar om wie wij zijn, daarom lopen de gemoederen zo hoog op. “De discussie over wat het is om Nederlander te zijn, wat onze historie is, wordt een ijkpunt voor de komende vier jaar”, zei Buma zaterdag in het AD.

Verkiezingen over de geschiedenis – curieus. Maar inderdaad, het is niet de historie die bepaalt wie wij zijn, het zijn wij die bepalen wat de historie is. En daarbij schiet me toch nog iets uit China te binnen. Een paar jaar geleden was ik in Nanjing, de stad die in 1937 door de Japanners werd ingenomen, hetgeen gepaard ging met het nodige bloedvergieten. Volgens de Chinezen vielen daarbij 300.000 doden, en dat getal wordt de bezoeker van het Nanjing-herdenkingscentrum danig ingepeperd. Kort daarop was ik in Tokio, in het Yasukuni-heiligdom, waar de Japanse oorlogsdoden worden geëerd. Ook daar werd Nanjing genoemd, maar geen woord over slachtoffers. “Dat hele bloedbad is nooit gebeurd”, zei een passerende man.

Perspectief Zo bouwen twee landen een verschillende identiteit op het fundament van één en dezelfde geschiedenis; China als het doelwit van agressief Japans imperialisme, Japan als de nobele beschermheer van China tegen het Westerse kolonialisme. Ik bedoel maar, het perspectief van de waarnemer doet er nogal toe. De verheerlijking van onze zeehelden bijvoorbeeld is een negentiende-eeuwse uitvinding; na de Franse Tijd was er grote behoefte aan een glorieuze Nederlandse identiteit. Dat kalfde vanzelf weer af: de afgelopen decennia verdween de ene na de andere Piet Hein- en Tromp-school, zonder dat er een haan naar kraaide. Maar nu ook de directeur van de Coen-school in Amsterdam van die naam af wil, en terecht, krijgt ze verwensingen en bedreigingen over zich heen – we zijn weer onzeker over wie we zijn.