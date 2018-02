In de Domstad verrijst een postzegel Manhattan

Ze worden niet hoger dan negentig meter, dat is een stukje onder de hoogte van de Domtoren, die in deze stad de middeleeuwse maat bepaalt.

Ik keek naar een getekend plaatje van het stationsgebied met daarin de komende ontwikkelingen verwerkt. De torens hebben namen als Central Park (22 verdiepingen kantoor), Amrath Galaxy Tower (hotel en appartementen), Rijkskantoor De Knoop (kantoren), De Generaal (een Twin Tower van 22 kantoorverdiepingen), Jaarbeurspleingebouw (22 verdiepingen kantoor) en Wonderwoods (twee torens in een mix van wonen, werken en ontspannen). De laatste is een blikvanger, want heel groen, met bomen op de balkons.

Utrecht krijgt er dus heel centraal flink wat vierkante meter aan kantoorruimte bij en ik neem aan dat dat beantwoordt aan een schreeuwende vraag. Maar een mededeling van het WTC zelf bracht me in verwarring.

Het is een mooi ding, vind ik, met veel getint glas en zwarte raamprofielen, een fel contrast naast het witte Stadskantoor.

Het WTC is - u raadt het al - ook een kantoortoren, met onderin horeca en winkels en vijftien verdiepingen kantoorruimte erboven. De toren is intussen aan de buitenkant opgeleverd en wordt nu binnen afgewerkt.

Intussen is een deel van de tekening al verrezen, zoals het World Trade Center, direct naast en vóór het Stadskantoor, dat zodoende deels aan het oog wordt onttrokken.

Schimmig rondspoken

Van het kantoor dat dit jaar zijn deuren opent zijn drie van de vijftien verdiepingen verhuurd, drie staan onder optie. Negen verdiepingen van zo'n 1770 m2 per etage zijn nog beschikbaar.

"Ben je op zoek naar state-of-the-art kantoorruimte in Utrecht? Dan is huren in WTC Utrecht helemaal geen slecht idee", aldus een tweet van de onderneming.

Ik wil best een state-of- the-art kantoor (hoewel ik een werkkamer heb met zwevende multiplexboekenplanken van het fijne aannemersbedrijf van Van Wanten) maar wat is dat eigenlijk, zo'n kantoor?

Ik opende de meegestuurde brochure 'Building success stories' en bestudeerde de altijd wat wezenloze artist impressions van kantoren met lezende figuren in design fauteuils, allemaal in pak of mantelpak, die schimmig rondspookten in 'een zakelijke en levendige setting, gericht op het optimaal faciliteren van de ontmoeting tussen professionals en hun relaties'.

Heerlijk. Ik zie mijzelf heel stilzitten in het design, zo stil dat het ledlicht uitgaat

U begrijpt, mijn bewoordingen heb ik intussen aan de receptie afgegeven, dit is marketing. Dit innovatieve kantoorconcept is de ultieme thuisbasis voor veeleisende organisaties en ambitieuze kenniswerkers. Duurzaam is het natuurlijk ook, met plaatsing van PV-cellen op het dak, CO2-reguleringscontrole, ledverlichting met aanwezigheidsdetectie en het terugwinnen van warmte uit de afvoerlucht.

Heerlijk. Ik zie mijzelf heel stilzitten in het design, in een kantoor van 25m2 op een lege veertiende verdieping, zo stil dat het ledlicht uitgaat, net als in de hoogbouw rondom.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Lees hier eerdere aflevering van zijn Klein Verslag.