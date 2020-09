In Bekend Nederland is handen schudden verplicht, het is er vredig, en alle ziektes zijn griepjes

Nu tientallen Bekende Nederlanders zich onder het motto ‘free the people’ hebben los­gerukt van alle coronamaatregelen, stel ik voor hun ruim baan te geven. Een plek voor hen zelf, een eigen land. “Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle”, zeggen ze, en het is niet meer dan redelijk hun daarin ter wille te zijn.

Ons land is misschien niet groot, maar als je goed kijkt toch ook niet echt klein; er zijn nog genoeg lege plekken om een ‘Ik doe niet meer mee’- republiek te huisvesten. Ik wil niet direct naar Flevoland wijzen, maar het zou een optie kunnen zijn, er ligt daar wel al een compleet vliegveld te wachten. We zouden dan dus Nederland hebben en daarnaast Bekend Nederland, het land voor Bekende Nederlanders en hun volgelingen. Geert Wilders, die het gewone Nederland beschouwt als een dictatuur, is uiteraard de aangewezen persoon om president te worden. Thierry Baudet wordt premier, niet omdat hij zo graag wil, maar omdat de roepstem van de beschaving hem ertoe noopt. Zijn protegé Willem Engel, bekend van Viruswaarheid, wordt vicepremier.

In Bekend Nederland is handen schudden verplicht, maar voor het overige gelden er geen coronamaatregelen. Mondkapjes zijn er niet en er bestaat geen behoefte aan een vaccin, want dat is in de woorden van premier Baudet ‘een te grote ­inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’. Bovendien is vaccineren nergens voor nodig zolang er een noordwestelijke wind staat, en dat is hier zo goed als altijd het geval. Verder is de toestand in Bekend Nederland vredig, er is geen islam, geen abstracte kunst, de grenzen zijn dicht en voor zover er sprake is van ziektes zijn dat griepjes.

Complotdenken

Maar laat ik de fantasie niet verder voeren, voor je het weet breng je mensen op ideeën, en de werkelijkheid is al verontrustend genoeg. De Bekende Nederlanders die laten ­weten ‘hun bek niet meer te willen houden’ en het coronabeleid afdoen als bangmakerij of wereldwijd complot, vertegenwoordigen meer dan een marginale onderstroom in de ­samenleving. Dankzij Wilders en Baudet klinkt hun geluid ook in het parlement, en initiatiefnemer Willem Engel weet wat hij doet door artiesten en influencers bij elkaar te brengen – hun bereik is zeer groot. Iemand als vlogger en zangeres Famke Louise heeft één miljoen volgers op Instagram, andere deelnemende BN’ers honderdduizenden.

Het zou een interessant maar ook angstaanjagend sociaal experiment zijn: een plek waar ‘corona-ontkenners’ hun eigen waarheid in praktijk kunnen brengen. Maar je kunt er onmogelijk voor zijn, al was het maar omdat de democratie een huis is dat ruimte biedt aan alle meningen, inclusief de waanzinnige. Ingewikkeld is het wel. Corona dwingt tot een collectieve inspanning ter bescherming van allen. Als een te grote minderheid zich aan dat collectief onttrekt, is de verspreiding van het virus niet te temmen. De verantwoordelijkheid voor het complotdenken ligt niet bij de regering, maar het gedijt wel bij gezwabber, inconsistentie en gebrek aan openheid. Bij alles wat het kabinet doet of nalaat vormt geloofwaardigheid de achilleshiel.

