In andere culturen is het collectief juist het vertrekpunt, daar kunnen Nederlanders nog iets van leren

Tijdens zijn kersttoespraak memoreerde de koning wat ongemakkelijk onze huidige migratiecrisis. ‘Lopen we in ons land met zijn beperkte ruimte en botsende belangen niet tegen grenzen op? We voelen op onze klompen aan dat we moeilijke beslissingen niet meer vooruit kunnen schuiven. Lapmiddelen en noodverbanden helpen niet meer’.

Hij mijmerde voort: ‘Wat voor samenleving willen we eigenlijk? En hoe houden we vast aan onze waarden – vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid – op weg naar een nieuw evenwicht?’ Mooie woorden, maar de kans is groot dat hij ze volgend jaar opnieuw kan herhalen. Veranderen is nou eenmaal lastig, zeker als er geen duidelijke uitkomstmaat is en het doel te abstract wordt geformuleerd.

Verandering gaat soms verrassend moeiteloos

Het is net zoals met goede voornemens die vaak alleen kans van slagen hebben als ze concreet worden geformuleerd. Bijvoorbeeld X kilo afvallen, op salsa-les gaan of stoppen met roken.

Verandering lijkt altijd een hoop gezwoeg, maar als psychiater weet ik dat echte verandering soms juist verrassend moeiteloos kan verlopen. Vaak een kwestie van een ander perspectief ervaren dat plots bevrijdend blijkt. De weg naar verandering is meestal wel lastig en vraagt om een zekere mate van lef en lijdensdruk.

Je zou kunnen stellen dat de lijdensdruk afgelopen jaar voldoende is opgelopen toen Artsen zonder Grenzen nota bene in Ter Apel moest ingrijpen vanwege de mensonterende omstandigheden. Een ernstig symptoom van het jarenlang afweren van de migratiediscussie naast simpelweg je huiswerk niet maken. Namelijk capaciteitsberekeningen voor basiszaken zoals zorg, huisvesting, onderwijs en openbare voorzieningen: wat kunnen we aan als land en welk minimumniveau willen we kunnen bieden?

Ongelijkwaardig wij-zij-denken

Meer fundamenteel speelt de vraag hoe wij als westerlingen principieel willen omgaan met andere culturen.

Van het jaren tachtig vooral-buitenlanders-doodknuffelen, met stagnerende inburgering als onwenselijk gevolg tot de huidige crisis die vooral verliezers kent. Kenmerkend blijft het ongelijkwaardige wij-zij-denken waarbij altijd de vraag voorligt: wie past zich aan en wie niet?

De open blik van cultuurwetenschappers, zoals Geert Hofstede, fascineert me omdat die een dimensionele denkrichting biedt. Als je vanuit dat perspectief naar de samenleving kijkt, dan valt op dat wij als Nederlanders hoog scoren op individualisme, met haar voordelen maar zeker ook de nadelen zoals eenzaamheid en een gebrek aan zorgzaamheid naar elkaar. In andere culturen is het collectief juist het vertrekpunt en ligt het accent veel meer op samen. Intercultureel filosoof Renate Schepen verwoordde het laatst mooi in Vrij Nederland: ‘Kunnen we ruimte creëren om verschillende manieren om de wereld te ordenen naast elkaar te laten bestaan?’

Concreet? Onze arme ouderen worden in de toekomst voor hun verzorging steeds meer afhankelijk van robots en digitalisering. Misschien kunnen we van de Marokkaanse moeders leren hoe je voor je ouders zorgt als ze dat zelf niet meer kunnen. En hoe controversieel ook, de mocromaffia laat wel zien hoe je samenwerkt en zaken regelt. Andersom dragen onze verlichtingswaarden bij aan een evenwichtige samenleving met respect voor andersdenkenden, vrouwen- en lhbti+-rechten. Dat is namelijk een écht nieuw evenwicht!

