Ik zou ook wel zo'n vrouw willen die alles voor je doet

... de top van de Kilimanjaro - de hoogste berg van Afrika - die door het wolkendek heen priemde toen mijn vriendin en ik een binnenlandse vlucht namen naar Ukundu om een paar dagen naar zee te gaan. Door het vliegtuigraampje maakte ik een hele serie foto’s van wat vast de westertop was, genaamd Masai; het huis van God.

Ik denk aan ‘De sneeuw van de Kilimanjaro’ van Ernest Hemingway.

Ik denk aan het idee voor mijn nieuwe boek dat er, op de vooravond van mijn vertrek, zomaar was. Ik wist: vanaf nu ben ik niet meer alleen!

Ik denk aan het boek van Haruki Murakami dat ik tijdens mijn verblijf in Kenia las: ‘De moord op Commendatore. Deel 1: idea verschijnt.’

Enorme zak rijst

Ik denk aan de enorme zak rijst, suiker en de fles olijfolie die we kochten voor een arme Keniaan die razendsnel een armbandje met onze namen maakte, terwijl hij mee de supermarkt in liep. Wij legden chocola en wijn voor onszelf in het mandje.

Ik denk aan de Masai jongen op het strand die vertelde hoe hij de nek van een koe met een touw afbond, zodat de ader opzwol, en hoe hij dan met zijn speer een gaatje in de ader stak om bloed af te tappen. Hoe hij het verse bloed dronk. Soms ook at hij yoghurt met bloed.

“Koop je die yoghurt bij de supermarkt?” vroeg mijn vriendin.

Ik denk aan het huis van mijn vriendin, naast het landgoed van Karen Blixen uit de film ‘Out of Africa’. Het was omheind door een elektronisch hek. Naast mijn bed lag een rood alarmknopje waarop ik niet moest drukken omdat dan drie beveiligers zouden komen in grote beschermpakken, gewapend met knuppels.