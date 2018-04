Ik zou een kuiken zijn, maar ik ben gewoon een ouwe kip

'Het moet nu echt lente zijn, ik had tenslotte al geschreven dat ik een kuiken was, uit het ei gekomen, en dat ik verder zou gaan, mijn veelbelovende leven in.'

Lees verder na de advertentie

Maar hier sta ik, tegen elven ’s avonds - na een etentje met vrienden, dat wel - voorovergebogen in de keuken mijn gekromde vingers warm te blazen, mijn wangen te laten ontdooien, mijn bovenbenen, mijn hart. Alles bevroren. Overal pijn.

De poezen kijken toe, hun hoofdjes scheef, een metertje afstand, hoe het vrouwtje - dat daarnet zo plots hun woonst binnen was komen vallen, haar racefiets in het halletje had gesmeten - hier nu staat. Rood. Huilend. Blazend. Jas nog aan.

Het is die verrekte gevoelstemperatuur. Het is het nieuws van de schrijver die geliefd was en veel te jong overleden. Ook is het de aanblik van de zaterdagkranten nog opengeslagen op tafel, daartussen één kop, één bord met kruimels erop. Eén stoel, vanmorgen in allerhaast naar achteren geschoven. Het zijn de terugkerende gedachten. De gordijnen die natuurlijk óók nog open zijn. Het is vooral dat gapende zwart.