Ik zie helaas de voetangels en klemmen alweer voor een permanent vuurwerkverbod

Sinds dat kinderfeestje waarbij een lullig pijltje vanuit de tuin precies onze slaapkamer invloog, ben ik een beetje huiverig voor vuurwerk. De vitrages vlogen direct in brand, de vlammen kropen alle kanten op, en we moesten de brandweer bellen om huis en haard te redden – zo’n spannend feestje hadden de kinderen nog nooit gehad. Maar op zich vind ik vuurwerk mooi spul, als jongen heb ik er veel verboden plezier aan beleefd en als jonge vader – lang, lang geleden – mocht het nog een keer. Tegenwoordig heb ik aan kijken genoeg, en eigenlijk zou ik willen dat dat voor iedereen gold; laten we ons met oud en nieuw vergapen aan een professionele vuurwerkshow en de rotzooi, de schade en de verwondingen verbannen naar de afdeling achterhaalde tradities.

De afgelopen jaarwisseling stond ik om twaalf uur op een strand, waar het stil en donker was, en vanwaar je goed kon zien hoe de hemel boven de stad één groot decor werd van illegaal vuurwerk. Het was ongelooflijk wat mensen ondanks het corona-vuurwerkverbod de lucht in wisten te werken, en dat terwijl er al 205.904 kilo illegaal spul in beslag was genomen, een record.

Het illustreert de taaie werkelijkheid waar een permanent vuurwerkverbod op zal stuiten. GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienen daar deze week een wetsvoorstel voor in, en ik hoop dat dat wordt aangenomen, maar ik zie ook voetangels en klemmen. Als er geen alternatief vermaak is – ik heb het over een situatie zonder corona – en het ontbreekt aan behoorlijke handhaving, dan dreigt een verbod vooral bij te dragen aan een cultuur waarin democratisch tot stand gekomen maatregelen niets betekenen voor wie er net iets anders over denkt – bam, een flash banger; bam, een mortierbom; bam, een Cobra-7.

Dat radicaal-rechts het vuurwerk zou ontdekken als een volgend bedreigd symbool van vaderlandsliefde, was geheel naar verwachting. Van anderen eisen ze respect voor law and order, maar zelf staan ze boven de wet, sterker nog: hun knal- en schietprestaties zijn niet zomaar wat puberale baldadigheid, maar voorbeelden van serieus verzetswerk. ‘Ik had nooit zoveel met vuurwerk, maar vannacht intens van deze daad van verzet genoten. Dat het maar het begin mag zijn van een vrij 2022!’, tweette juriste Raisa Blommenstein, afkomstig uit de stal van FvD-senator Cliteur. Eerder vroeg Geert Wilders al om ‘een permanent Brulsverbod’, nadat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls zich vorig jaar verheugd had getoond over het effect van geen vuurwerk: “Veel minder mensen moesten naar het ziekenhuis of de huisartsenpost”.

In de Kamer geldt naast de PVV ook de VVD als tegenstander van een permanent verbod, en binnen het CDA klinken als vanouds tegenstrijdige geluiden. Als de liberalen en de christendemocraten hun angst voor de grote boze Nederlander zouden kunnen overwinnen en in vuurwerk het gevaar zien dat het onmiskenbaar is, dan scharen ze zich achter een verbod. Ze hoeven ook niet zo bang te zijn: 63 procent van de Nederlanders, zo bleek vorig jaar uit een peiling, wil zo’n staakt-het-vuren.