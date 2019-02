Ik zie de provincie op termijn verdwijnen, maar toch ga ik stemmen

'Weg met de provincie' stelde hoogleraar Michiel De Vries in deze krant. En hoewel ik mijn gehele werkzame leven als beleidsmedewerker in de sector grond- en drinkwater bij de provincie Zuid-Holland heb gewerkt (1970-2004), ben ik het met hem eens. Daarbij heb ik, blijkt nu, ijverig meegewerkt aan de 'versterving' van de provincies:

Lees verder na de advertentie

--De provinciale taak van toezicht op de waterschappen is in de jaren zeventig teruggebracht: van circa 800 polders en kleine waterschappen naar vijf grote waterschappen met een eigen bestuur, waar we in maart ook voor stemmen. Het fenomeen 'provinciale waterstaat' is als zelfstandig advieslichaam van Gedeputeerde Staten afgeschaft en opgegaan in het provinciale apparaat. De opzet van goed grondwaterbeheer dat voor een groot deel kon worden overgedragen aan de waterschappen.

In mijn ogen heeft de provincie straks geen blijvende taak meer in onze maatschappij als derde bestuurslaag

--Als provincie stonden we in 1980 aan de wieg van het grondwater- en bodem- kwaliteitsbeleid. Ik was projectleider bij het verontreinigingsschandaal Lekkerkerk en de opzet van het Bodemsaneringsprogramma. Als directeur van de provinciale Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (2000-2004), die nu is opgenomen in Stichting Zuid-Hollands Landschap, sloot ik mijn taak af.

--In de jaren negentig werkte ik mee aan de sanering van dertig kleine waterleidingbedrijven naar drie grote zelfstandige bedrijven zonder direct toezicht van de provincie. De waterleidingbedrijven konden we vrijwaren van de toenmalige privatiseringsziekte.

Boeiende tijd Met veel voldoening kijk ik terug op een boeiende tijd bij een goede werkgever. Als provincie hebben we zelf de bovengenoemde nieuwe taken opgebouwd en later afgeschoven. Er ligt nog wel een aantal taken waarvoor een oplossing moet worden gevonden, zoals het weg- en vaarwegbeheer en op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat zal nog de nodige tijd vergen. Als ik nu langs het provinciehuis op de hoek Koningskade in Den Haag kom, zie ik dat een aantal vleugels inmiddels is verhuurd. In mijn ogen heeft de provincie straks geen blijvende taak meer in onze maatschappij als derde bestuurslaag en zal ze op termijn verdwijnen. Vele geschiedkundige en herdenkingsboeken staan al in mijn boekenkast. Toch ga ik in maart stemmen. Al is het maar voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Maar bovenal om een halt toe te roepen aan de populistische ontwikkelingen die ons land teisteren.

Lees ook:

Wat lost afschaffing van de provincies precies op? Michiel van Butselaar, CDA-kandidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland, ziet niet in hoe afschaffing van provincies het bestuur beter maakt.