Ik zag twee beren op Schiphol arriveren

Met honderden collega-journalisten en genodigden bevond ik mij woensdagavond in een vrachtloods op Schiphol. We zagen op een beeldscherm live hoe buiten op de luchthaven een Boeing 747 aan kwam vliegen. Toen de wielen de grond raakten, ging er applaus op in de hal. We waren getuigen van wat een historisch moment werd genoemd. Nederland was voortaan een reuzenpandaland.

Terwijl vervolgens in het Dierenhotel van KLM Cargo de papieren en de gezondheid van Xing Ya en Wu Wen werden gecontroleerd, gingen er pasteitjes, wraps en bamboesoepjes rond in de loods. Op het scherm werd voor de zoveelste keer een filmpje gestart. Ik had te doen met mijn vloggende collega's. Praat maar eens een uur vol, wachtend op twee beren.

Toen ze uiteindelijk de loods werden binnengereden, elk in een eigen, doorzichtige kooi, was het een moment stil. Wat zijn ze prachtig, ja, en wat bijzonder om ze van dichtbij te zien. Maar al snel barstte een pandemonium los. Tientallen mensen die aanvankelijk netjes achter een koord stonden, verdrongen zich ineens rond de beren, die na een lange reis eindelijk waren gearriveerd.

Talloze filmploegen, maar ook schrijvende journalisten - ikzelf was geen uitzondering - probeerden zo dichtbij mogelijk te komen. Dankzij onze mobieltjes zijn we allemaal fotograaf en met twee reuzenpanda's voor je neus waan je je al snel natuurfotograaf Frans Lanting.

Uitzinnig spektakel

Het uitzinnige spektakel smaakte me slecht. Vorig jaar maakte ik voor het tijdschrift National Geographic een reportage over het Dierenhotel op Schiphol. Ik was onder de indruk van de zorg die er werd geboden.

De verzorgers gaven echt om al de levende have, ook al waren de dieren er steeds maar kort. De katten kenden ze bij naam, met de honden maakten ze vier keer per dag een rondje over de parkeerplaats, de alpaca's kregen een sjaaltje om. Bij paarden bleef steevast een groomer in de buurt, om er zeker van te zijn dat het ze aan niets zou ontbreken.

In de periode dat de fotograaf en ik met die reportage bezig waren, kwam er ook een reuzenpanda langs op Schiphol. Een in een Oostenrijkse zoo geboren jonkie, de tweejarige Fu Bao, moest terug naar bruikleengever China, zoals vastgelegd in het contract van het soort dat ook Ouwehands Dierenpark heeft afgesloten. Wij mochten hem even zien, maar - werd ons op het hart gedrukt - we moesten muisstil blijven.

Misschien zegt mijn ongemak over het pandafeest ook wel iets over deze tijd - iets positiefs. Een paar decennia geleden was het niet raar een beer aan een ketting tentoon te stellen. Tot twee jaar geleden traden in circussen wilde dieren op. Hoe lang springen de dolfijnen in het Harderwijkse Dolfinarium nog door hoepels? Als samenleving willen we dat allemaal niet meer zien. We gunnen de dieren beter. We gunnen de dieren hun waardigheid.

Dat is wat er mis was aan de Schipholshow. De reuzenpanda's werden vol in de schijnwerpers gezet, terwijl ze willoos en machteloos in een kleine krat van plexiglas zaten. Het is volstrekt begrijpelijk en verdedigbaar dat ze in dergelijke kratten worden vervoerd. Maar het was niet nodig dit te tonen aan de buitenwereld.

