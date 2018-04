Ik wilde stoppen met Facebook, maar ik ben er nog - en mijn duizend vrienden ook

Een paar weken geleden zette ik dit bericht in een opwelling op - je verwacht het niet - Facebook. Aanleiding was - wederom - het nieuws dat Mark Zuckerbergs smoelenimperium onder andere dient als middel om foute leiders aan de macht te helpen. Zuckerberg bood zijn excuses aan nadat bekend werd dat het griezelige databedrijf Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen facebookgebruikers nogal makkelijk van Mark kon krijgen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.

Zuckerberg, die op zijn 23ste zijn eerste miljard buitmaakte met onze likes en selfies, vond het vreselijk. Tuurlijk Mark, met je puppy-ogen en je zalvende boodschappen over een betere wereld. Alsof het niet altijd al de bedoeling was dat je die 62 miljard dollar bij elkaar zou harken via de handel in privégegevens van twee miljard aardbewoners.

Ongeveer tegelijkertijd met het data-schandaal kreeg ik van Facebook de blijde boodschap dat ik inmiddels duizend 'vrienden' heb. Absurd natuurlijk. Want als ik sommigen van hen in de echte wereld groet, wordt het altijd een beetje raar. Hun schuchterheid leidt vervolgens ook tot schroom bij mij en voor we het weten staan we elkaar te negeren alsof er een lelijke voorgeschiedenis is geweest. 'Een deel van jullie zijn echt vrienden, een deel herkent me niet als ze me in het wild tegenkomen (een profielfoto blijkt letterlijk een - meestal fraaiere - uitsnede van de werkelijkheid) en een deel is frenemy. Dus wat zijn we aan het doen? Gedachten?', vroeg ik aan de duizend vrienden.

Alternatieven

Veel mensen reageerden: ook zij zaten met het foute Facebook in hun maag. Maar ja, het was zo handig. Sommigen kregen de geest en stuurden me privéberichten om alternatieven te bedenken. Anderen sloegen vooral aan op de oproep elkaar meer in het echt te zien. Mijn teller staat op koffiedates/brunches met vijf mensen. Een vriendin - eentje die ik nota bene wel in het echt ken - opperde ook koffie, maar het kwam er niet van. Waarschijnlijk omdat ze moest bevallen - las ik later op Facebook. En ik wist niet eens dat ze zwanger was. Ja, handig platform inderdaad.

Virtuele vriendschappen; je kunt er alles in kwijt of helemaal niets. Ze hebben mij ook veranderd. Als iemand me nu uit het niets belt schrik ik me een ongeluk. Niet eens eerst een WhatsApp?! Een telefoongesprek is opeens iets intiems geworden. Sociale media zijn de minder opdringerige en meer laagdrempelige toenaderingsoptie geworden. Zelfs voor professionele doeleinden: hoe vaak heb ik geen interviews geregeld via facebook-messenger of twitter-privéberichten omdat ik er via een secretaresse niet doorheen kwam? Ik heb eens een heel interview met een Soedanese activist, die tijdens een jongerenopstand niet gebeld kon worden, via privéberichten op Twitter gehouden. Dat bleek zelfs makkelijker dan bellen; geen ongemakkelijke stiltes of andere menselijke onhandigheden die niet snel met een emoji opgelost kunnen worden.

Mijn laffe facebookopstandje was niet origineel. Na het nieuws over Cambridge Analytica dreigden heel veel mensen met Facebook te stoppen.

Maar u raadt het al: ik ben er nog. En mijn duizend vrienden ook.

