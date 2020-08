Ik wil Richard, zoals mijn oplichter zei te heten, feliciteren met fenomenaal acteerwerk

Ik dacht dus dat ik iemand bijna dood had gereden, om de hoek bij de Chinees en de ijzerwarenhandel, maar dat was niet zo; ik was gewoon opgelicht. Maar let op, ik kreeg er Kierkegaard en de liefde voor terug.

Woensdag beschreef ik hier hoe ik ’s avonds laat staande was gehouden door een fietser, compleet overstuur, die riep dat ik hem op een haar na had aangereden. Daarbij was zijn kleding beschadigd, en het leek hem ­redelijk dat ik dat zou vergoeden. Dat had ik gedaan, allang blij dat ik geen ernstig letsel had ­veroorzaakt. We waren met mijn auto gezellig naar de pinautomaat gereden – de gescheurde bloes had 38 euro gekost, zei mijn passagier. Ik gaf hem 40 en kreeg geen wisselgeld terug.

Het bleek een al te bekend verhaal. Verschillende lezers lieten me weten hetzelfde te hebben meegemaakt, een van hen afgelopen zondag nog, ook in Rotterdam. We legden onze ervaringen naast elkaar en alles klopte. Het was bijna komisch. Ook in dit geval had het slachtoffer, die dus eigenlijk de dader was, geëmotioneerd naar zijn borst gegrepen: “Mijn hart, man, ik voel mijn hart nog bonken”. Het was dezelfde man, en hij wilde naar dezelfde pinautomaat, alleen verlangde hij ditmaal geen 38 maar 58 euro: nu ging het niet om een bloes, maar om een leren jasje.

‘Liefde gelooft alles, en wordt toch nooit bedrogen’

Hoe konden we zo dom zijn, zeiden we tegen elkaar. Maar we begrepen het toch ook wel: liever het risico te worden getild dan iemand van zijn sokken te rijden en ook nog weigeren de schade te vergoeden. En we dachten dus echt iemand van zijn sokken te hebben gereden.

Via Twitter kreeg ik een troostrijk citaat van Kierkegaard aangereikt: ‘Liefde gelooft alles, en wordt toch nooit bedrogen’. Maar opgelicht dan, vroeg ik, wat zegt de grote filosoof daarover? ‘Hetzelfde’, luidde het antwoord. ‘Uiteindelijk komt de oplichter met (het eeuwige in) zichzelf in de knoei, niet de opgelichte. Ervan uitgaande dat die laatste vanuit liefde handelde, dat dan weer wel.’

Liefde is een groot woord, ik wil me daar niet zomaar op beroepen. Maar ik moest denken aan de zomer, erg lang geleden, waarin ik deelnam aan een vakantieproject van De Regenboog in Amsterdam. De bedoeling was dat wij buitenlandse toeristen, net zo jong en naïef als wijzelf, zouden waarschuwen voor de gevaren van drugsgebruik, en vooral voor straatdealers.

Ter voorbereiding spraken we ook met een predikant die regelmatig te maken had met verslaafden die met allerlei lulverhalen aankwamen om maar aan geld te komen. Hij doorzag dat natuurlijk, en hij wist dat hulpverlening iets anders is dan geldverstrekking, maar soms gaf hij iemand toch zomaar honderd gulden. Gewoon op hoop van zegen, omdat je nooit weet of het toch niet een keer goed uit zal pakken. Je zou het de dwaasheid van de liefde kunnen noemen.

Intussen wil ik Richard, zoals mijn oplichter zei te heten, feliciteren met zijn fenomenale acteerwerk. Mocht hij ooit willen stoppen met de asbestsanering, waarin hij zei te werken, dan raad ik hem aan het theater in te gaan. Ik kom zeker ­kijken.

