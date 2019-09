Ik wil niet socializen met mijn buren

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Onze (gepensioneerde) buren aan weerszijden hebben het druk met hun woonomgeving: bloembakken, zonnepanelen, schilderwerk, struiken snoeien enzovoort. Ze drinken vaak wijn in elkaars voortuin. Ze willen graag dat we ook mee doen met socializen, als we ze tegenkomen. Wat mij betreft is er een verschil tussen goed nabuurschap en vrijwillig samenzijn. Ik doe mijn best om de buren geen overlast te bezorgen en verder heb ik weinig behoefte aan allerlei gezelligheid. Waar ligt de grens tussen hetgeen je samen doet met de buren of alleen wenst te doen? En hoe om te gaan met de ongetwijfeld goed bedoelde betrokkenheid – om geen ander negatief woord te gebruiken – van de twee oudere koppels naast ons? Voor hen is drie keer contact op één dag heel normaal onderling, maar ik zit daar niet op te wachten, want ik heb gewoon mijn werk en in het weekend heb ik andere prioriteiten.

Goed nabuurschap

Beste Goed nabuurschap,

De beste manier om met buren om te gaan die te veel gezelligheid willen is om ze af en toe een brokje toe te werpen. U zit in een andere leeftijdscategorie, u hebt werk te doen en weinig behoefte aan contact – begrijpelijk houdt u er u andere prioriteiten op na – maar u kunt zich beter niet altijd onttrekken. Neem uzelf voor om, behalve vriendelijk groeten met enige regelmaat wat tijd vrij te maken voor de buren. De frequentie van contact kunt u zelf bepalen, maar twee keer per jaar een iets langer gesprek met hen voeren moet op te brengen zijn. Zeker als ze in hun voortuin rondhangen, is het makkelijk om even aan te schuiven.

Nodig ze eens bij u thuis of in de tuin uit voor een kopje koffie. Ze zullen blij verrast zijn met uw initiatief, u kunt wat lopende zaken van de buurt bespreken en zo uw betrokkenheid tonen. Hier kunt u een tijdje op teren. Volgende invitaties voor gezelligheid slaat u vriendelijk af (u hebt het druk) en een half jaar later doet u weer eens mee als investering in een prettige burenverhouding. Ze zullen best begrijpen dat u niet voortdurend tijd voor hen hebt – door die tijd soms wél te nemen, stijgt u in hun achting.