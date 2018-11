Ik wil niet dat een vrouw voor mijn levensgeluk een kind afstaat

Ouderschap, dat moet je eigenlijk toch iedereen gunnen die daartoe in staat is? Ook mannenstellen. Een verworvenheid van de moderniteit. Ik zou het als homoman toch bij uitstek moeten waarderen? Gelijke rechten voor iedereen, dus ook het recht op ouderschap?

Nee, ik heb er toch moeite mee.

Begrijp me goed, ook ik had best kinderen willen hebben. Als ik kijk naar de relatie die mijn broer, zus, vrienden en collega’s met hun kinderen hebben, die manier waarop ze naar hen kijken, over ze praten, trots op ze zijn, van ze houden, dan had ik dat best ook mezelf gegund.

Egoïsme Dat al dat moois ontstaat uit jouw eventuele relatie met een partner, je genen doorgeven, een nieuw mensje ontvangen, meemaken hoe dat kleine mooie mensje zich ontwikkelt, dat is echt geweldig, en dat had ik best mee willen maken. Daarnaast, en dan komt bij mij als verpleegkundige op een intensive care enig egoïsme en beroepsdeformatie om de hoek kijken, zie ik dagelijks kinderen bij hun ouders ziekbed staan. Ik kan niet ontkennen dat dan af en toe de vraag me bespringt: wie staat er straks aan mijn bed als ik zover ben? Ik kan dus de wens om zelf vader te worden, heel goed navoelen. En natuurlijk kunnen twee vaders prima een kind opvoeden, in liefde en stabiliteit. Het ongemak dat ik ervaar, zit hem in iets anders, in een argument dat ik zelden vermeld hoor.