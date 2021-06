Ik werd ziek van mijn borstvergroting. Overheid, verbied siliconen borstprothesen

Studente Tessa van Leeuwen koos in een fragiele periode voor siliconen borstprothesen en kreeg al gauw klachten. Ze hekelt de commerciële plastische chirurgie die inspeelt op de onzekerheid van vrouwen en roept de overheid op om in te grijpen.

De gevaren van een borstvergroting komen steeds vaker in de aandacht. Afgelopen maand werd er bijvoorbeeld in Het Parool een reportage aan gewijd, en 1 juni was er bij de publieke omroep een documentaire over te zien. De negatieve ervaringen van vrouwen die naar buiten komen, grijpen me aan.

Ook ik koos voor siliconen borstprothesen, en liet ze na een paar jaar verwijderen. Het is fijn dat er de laatste tijd meer aandacht voor dit onderwerp is, maar het verontrust me dat siliconen prothesen nog altijd beschikbaar zijn.

De reden voor een borstvergroting is voor iedereen verschillend. Soms wordt de keuze gemaakt vanuit een gevoel van onzekerheid, omdat het in je omgeving normaal gevonden wordt om te doen, of wanneer een arts het aanraadt na een borstamputatie. Hoe verscheiden de achtergronden van vrouwen met borstprothesen ook zijn, het is in alle gevallen sterk gevoed vanuit een onlogisch, buitenproportioneel gevoel dat je eigen lichaam niet goed genoeg is. Ikzelf bijvoorbeeld nam de beslissing gedurende een fragiele periode, waarin ik kampte met een eetstoornis en niet stabiel was in mijn keuzes.

Onzekerheid

Op de onzekerheid van vrouwen wordt ingespeeld door de commerciële plastische chirurgie. Zij bieden borstprothesen aan waarvan de langetermijnveiligheid niet is bewezen, en vrouwen die onzeker zijn nemen die risico’s snel voor lief of verdiepen zich er niet zorgvuldig in, vanwege hun onzekerheid.

Vrouwen lopen op die manier de kans om ernstig ziek te worden. Dat is niet normaal. Iedereen gaat wel­eens door een moeilijke periode heen, maar de mogelijkheid tot siliconen borstprothesen zorgt ervoor dat je onomkeerbaar uit de bocht kunt vliegen. De gezondheidsproblemen die de laatste jaren boven water zijn gekomen, zijn allerminst gering. Menselijke cellen kunnen schade ondervinden van siliconen, zo wijst onderzoek van de Radboud Universiteit bijvoorbeeld uit.

Ikzelf kreeg na een aantal maanden klachten: er verschenen rode eczeemplekken op mijn armen, in mijn knieën ontstond gewrichtspijn en ik ontwikkelde een verlies aan concentratie, waarbij ik bijvoorbeeld niet meer uit mijn woorden kon komen – door een internist is vastgesteld dat dit auto-immuunreacties zijn geweest. Tot extreme gezondheidsproblemen is het gelukkig niet gekomen, maar ook ik heb hier een verhoogde kans op reuma aan overgehouden.

Taboe

Praten over dit onderwerp is moeilijk, want er ligt een taboe op plastische chirurgie – zowel binnen familie- en vriendenkring als daarbuiten. En juist omdat mensen het hier onderling moeilijk over kunnen hebben, wordt er nog veel voor gekozen en kunnen bedrijven er geld aan verdienen. Deze misstand is erg groot, maar aangezien het in de taboesfeer ligt komt verandering slechts langzaam op gang.

De overheid kan veel betekenen in deze kwestie, door de prothesen te verbieden totdat de veiligheid is bewezen. De onveiligheid is op dit moment nog niet zwart op wit aangetoond, en dat nemen fabrikanten als reden om ermee door te gaan. Dat zou wat mij betreft omgedraaid moeten worden.

Het zou erg fijn zijn als vrouwen een gezonde, rustige plek hebben waar ze hun onzekerheden kunnen helen, in plaats van dat zij de mogelijkheid krijgen om siliconen te nemen. Als je met een dierbare een goed en oprecht gesprek kunt voeren hierover, dan helpt dat bijvoorbeeld al om je sterker te voelen en jezelf te behoeden voor een borstvergroting. Terugkijkend op mijn eigen situatie had ik daar het meeste een gebrek aan, omdat ik voelde dat het binnen mijn omgeving een te groot taboe was om over mijn borsten, laat staan een borstvergroting, te praten. Dat velen zo’n lage eigenwaarde bezitten dat zij hiertoe overgaan – dat is iets afschuwelijks, en het is tijd voor actie. Die gedachte geef ik graag door.

