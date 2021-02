Ik weet hoe hoog het IQ van Thierry Baudet zelf is

Wat weet ik van IQ’s? Vrijwel niets. Wel werd ik als kind dat af en toe een kattenkwaad uithaalde, door volwassenen met de potentiële omvang van mijn hersenen geconfronteerd: “Zeg, wat zit er toch in je hoofd? Een kikkererwtje misschien?” Een Franse variant op het Nederlandse ‘zaagselhoofd’. Maar goed, dankzij Thierry Baudet, door Elsevier Weekblad geciteerd, weet ik dat een blanke westerling 110 scoort en een ‘Afro’ 75. Of dit waar is, weet ik niet en ik heb ook geen zin om me met de rassenleerobsessie van de leider van Forum voor Democratie (FvD) bezig te houden. Hoewel, de vraag die sinds de publicatie van Elsevier door mijn hoofd rondspookt, is: hoe hoog is het IQ van Baudet?

Hiervoor heb ik na vele uren denkwerk een speciale reken­machine moeten ontwikkelen. Je neemt het gemiddelde van de blanke man op straat (110 volgens hem). Dan vermenigvuldig je dit met alle nuttige politieke acties die Baudet als Kamerlid heeft uitgevoerd en deel je het resultaat met alle belabberde, wereldvreemde en on­ethische daden of uitspraken die hij op zijn conto heeft staan. In de eerste categorie kwam ik niet verder dan het resultaat dat FvD boekte op 27 mei 2019: een overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen die van Forum ’s lands eerste partij maakte en, in het verlengde hiervan, een virtuele score van 28 zetels in de peilingen bezorgde.

‘Hetze van journalisten!’

Wie dat weet te realiseren gaat vanzelfsprekend uiterst behoedzaam om met zijn gouden stemkapitaal. Vreemd genoeg begon diezelfde avond de zelfdestructieve opmars van een euforische en opgewonden Baudet. Hij hield een pseudo-intellectuele toespraak die uiterst vijandig was jegens universiteiten, journalisten en kunstenaars, vol Minerva-uilen, frontoproepen, borealiteiten en fascistoïde referenties. Ik moet helaas de gewonnen punten door twee delen.

Het volgende probleem zijn de minpunten. Er zijn er zoveel dat een IQ onder de 10 dreigde. Dezelfde maand, bijvoorbeeld, verspreidde hij een video die hij van de antisemitische site Fenixx plukte.

Noodgedwongen besloot ik me te beperken tot de krankzinnige faux pas die hij vanaf 2020 beging. De tweet over de Marokkaanse boeven die treincontroleurs bleken te zijn, de beschimping van CDA en VVD die hij als ‘cultuurmarxisten’ bestempelde die de ‘vernietiging van Nederland willen’, de Groningers in huizen met scheuren die volgens hem niet moeten zeuren en ergens anders een weekeindje moeten gaan logeren, het geflirt met viruswaanzinnigen, de coulante houding met jonge FvD’ers met nazisympathieën, de ‘antisemitische vriendenkring’ en andere anti-Joodse opmerkingen tijdens Het Diner die tot de ontploffing van FvD leidden en nu de racistische berichten uit eigen hand (‘Privé! Hetze van journalisten!’).

Uitslag: IQ ruim onder de 75 en een reputatie van antisemiet, racist en halve fascist. Gelukkig voor Baudet bestaat er geen IQ-kiesdrempel voor de Tweede Kamer, mocht de Generaal zonder Troepen maar mét zaagselhoofd erin slagen om op 17 maart te worden herkozen.

