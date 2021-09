Zo ging hij, slechts gewapend met een slinger, richting Goliath. Zijn broers maakten hem belachelijk, toch lukt het David. De steen uit zijn slinger doorboorde het voorhoofd van de reus. En zo versloeg David Goliath. Dit Bijbelse verhaal is helaas niet meer van deze tijd. In deze moderne tijd met geavanceerde technologie kan Goliath de kleine David makkelijk pareren.

Vroeger wilde ik net als David elke reus kunnen verslaan. Ik droomde ervan om met mijn blote hand een baksteen kapot te slaan. Zes dagen per week was ik te vinden in de sportschool in Groningen. Met mijn 1.86 meter woog ik 95 kilo met slecht 2 procent vet. Ik was een figuur met wie niemand ruzie wilde maken. Bewust van mijn kracht werd ik milder. Ik wist dat ik de kracht had om iemand met gemak in elkaar te slaan. Toch heb ik al die jaren nooit met iemand gevochten. Behalve stoeien met mijn geliefde, maar dat is een totaal andere krachtmeting.

Regelmatig uitgedaagd

Het is niet zo dat ik nooit werd uitgedaagd voor een gevecht. Dit gebeurde regelmatig in het uitgaansleven. In een Groningse discotheek werd ik bijvoorbeeld een keer door een portier weggeduwd en hard geschopt omdat ik vroeg waarom ik niet naar binnen mocht. Ik viel keihard op de grond, toch ging ik niet vechten toen ik opstond. Ik wendde me tot een agent om aangifte te doen.

Er waren videobeelden van mijn mishandeling te zien, maar dat weerhield de rechter er niet van om de portier vrij te pleiten. De eigenaar van de discotheek bleek een machtige horeca-uitbater te zijn die veel invloed had in de stad. Op dat moment had ik bijna mijn vertrouwen verloren in het Nederlandse rechtssysteem. Ik dacht dat het onrecht me werd aangedaan omdat ik asielzoeker was zonder verblijfsvergunning. In dat opzicht was ik, zelfs met mijn postuur en kracht, een echte David.

Woest, maar ik wist me te beheersen

Een ander voorval vond plaats in een discotheek waar ik negatief werd bejegend door een kleine jongen die zo mager was, dat ik hem met één klap met de grond gelijk kon maken. Hij stond naast zijn vriendin en wilde blijkbaar indruk maken. Hij zei mij met klem dat ik stonk en niet naast hem moest staan. Toen ik weigerde om weg te gaan dreigde hij mij een klap te geven.

Ik dacht meteen aan kleine David die de grote Goliath versloeg en plaatste me in het verhaal. Zou dit ook mogelijk zijn in ons geval? In deze moderne wereld waarin vooral de technologie iemands sterkte bepaalt? Ik was zo woest dat mijn hele lichaam beefde, maar ik wist mij te beheersen. Ik besloot om naar een beveiliger te lopen om mijn beklag te doen. De beveiliger vertelde mij dat ik de kleine man beter kon mijden omdat hij in de onderwereld bekendstond als levensgevaarlijk. Opnieuw trok ik aan het kortste eind.

Afrikaans spreekwoord

Ik heb geen spijt dat ik me telkens heb teruggetrokken uit situaties waarin ik fysiek overduidelijk de sterkere was. Ik zie dit niet als verlies maar juist als overwinning. Zoals een bekend Afrikaans spreekwoord luidt: ‘Wanneer een ram achteruitstapt, trekt hij zich niet terug’. Door mijn bewuste keuzes om niet uit emotie te reageren, blijf ik buiten de cirkel van vergelding; geweld, wraak, kwaad, pijn en onrecht. Een mooie les voor machtige mensen en landen, zodat David én Goliath vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Waarbij de sterkste de wijste wordt.