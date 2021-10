Ik wacht tevergeefs op excuses van EenVandaag over hun vluchtelingen-cijfers

Te snel refereren of zelfs sleutelen aan cijfers en statistieken kan soms in een foutief beeld resulteren. Begin vorige week kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met schokkende cijfers: tussen 2015 en 2020 zijn 1115 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal uit huis geplaatst.

Deze zaak, waarbij duizenden mensen door de Belastingdienst in een ­financiële hel werden gestort, is begrijpelijk met veel emoties ­omgeven. Hoewel het CBS niet meldde of de uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de toeslagenaffaire, werd in de media snel de conclusie getrokken: die 1115 kinderen moesten uit huis zijn geplaatst ‘als gevolg van het harde toeslagenbeleid’.

Waarschijnlijk geschrokken door de ophef preciseerde het CBS later dat de uithuisplaatsingen niet direct kunnen worden gelinkt aan de toeslagenaffaire. Het bureau onderzocht niet de reden van uithuisplaatsingen bij de toeslagenouders.

Ook de Raad voor de Kinderbescherming probeerde in Trouw het beeld te nuanceren: ‘Ongetwijfeld zijn er casussen waar het een rol heeft gespeeld. Maar het is zeker niet zo dat als je schulden hebt, je kinderen daarom uit huis worden geplaatst. Er spelen altijd meerdere factoren.’ De Raad noteerde zelfs dat het aantal uithuisplaatsingen ‘niet significant hoger is onder toeslagenouders dan onder ouders over het algemeen’.

Schokkende getuigenissen

Maar met nuances kun je een al woekerende brand niet blussen. Wie zal nog luisteren? Er verschenen al verontwaardigde commentaren in de pers en zelfs schokkende getuigenissen. ­Zoals in de Volkskrant van afgelopen donderdag, prominent ­onder de kop: ‘Hoe ‘toeslagenouder’ Wanda haar vier kinderen verloor’.

Hartverscheurend, maar niet helemaal juist. Zaterdag publiceerde de Volkskrant een correctie: het door de toeslagenmoeder en haar zoon ­geschetste beeld was ‘eenzijdig en incompleet, blijkt uit reacties op dit artikel van personen die hen kennen’.

Wat niet aan de krant door de moeder werd verteld, is dat haar ex, de vader van twee van haar kinderen, doodgestoken werd door een ­bekende van haar. ‘Deze gebeurtenis zou volgens anderen hebben meegespeeld in het jeugdzorgdossier’, schreef de krant.

Asielzoekers

Ernstiger is het als een mediaorgaan cijfers verzint die niet kloppen met de werkelijkheid. Dit gebeurde afgelopen vrijdag bij het programma EenVandaag over het aantal asiel­zoekers in Nederland dit jaar. De presentator, steunend op het commentaar van hoogleraar Leo Lucassen, beweerde dat er ‘niet zoveel aan de hand’ is en dat er ‘al jaren een soort stabiele stroom aan vluchtelingen is, tussen de 1500 en 2500 per maand’. In werkelijkheid is dat sinds de ­zomer tussen de 3000 en 5000 (voor oktober worden er minstens 4000 verwacht) per maand.

Op de grafiek die EenVandaag in beeld bracht, stonden voor dit jaar rond de 10.000 asielaanvragen, terwijl de gepubliceerde IND-cijfers meer dan het dubbele laten zien: tot en met september 23.017. Ondanks de ophef op Twitter over deze cijfermanipulatie en foutieve voorstelling van zaken, wachtte ik zaterdag tevergeefs op correctie en excuses van EenVandaag.

Fragment uit EenVandaag waarin de grafiek wordt getoond Beeld NPO/EenVandaag

