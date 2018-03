Ik vrees eeuwig gevangenschap in het gemedicaliseerd spinneweb

Ja, helaas heb ik tegenwoordig ook een neuroloog. Tien minuten later was ik weer bijgepraat over de huidige stand van mijn grijze cellen. Ik dacht met heimwee terug aan de tijd dat ik officieel nog gezond was en fluitend mijn kop in het zand mocht steken.

Het begon vorig jaar met wat pijnscheutjes in de lies. De huisarts stuurde me dezelfde dag naar de röntgenboer. Later stelde hij vast dat de kop van mijn femur (dijbeen) geamputeerd moest worden om plaats te maken voor een gloednieuwe heup van gietijzer of zoiets. Ik schrok: de lente stond voor de deur en ik was niet van plan de mooiste dagen van het jaar als Robocop op krukken door te brengen. Die orthopeed kon wel tot oktober wachten.

Vorige week heb ik een slapeloze nacht in het ziekenhuis doorgebracht om mijn snurk­ca­pa­ci­teit te meten

Drie maanden later genoot ik van de Italiaanse zon. Op een bergweggetje en met 40 kilometer per uur remde ik met links (voorwielrem) en belandde zonder fiets een stukje verderop op het asfalt. Een gebroken schouder en drie gebroken ribben later bracht ik mijn Italiaanse nachten maandenlang zittend door met een korset aan. Terug in Nederland kon ik de orthopeed ervan overtuigen om die botamputatie pas voor maart van het volgende jaar te plannen. Wie wil nu de feestdagen op krukken doorbrengen?

Het ging dus pas een maand geleden fout bij de anesthesist. Die strenge vrouw keek me bijna bloeddorstig aan en begon me het hemd van het lijf te vragen, met nog net niet een krachtige bureaulamp stralend in mijn gezicht. Kom, biecht eens alles op! Ik had de kardinale fout gemaakt om voor deze ondervraging mijn praatgrage Geliefde mee te nemen. Die verklapte al mijn kleine defecten aan die zuigende vampier die de data in haar kille computer invoerde: hoe tijdens het slapen mijn adem stokte en ik in een snurkreactor veranderde, hoe ik vijf jaar geleden plots incoherente woorden uit mijn scheve mond begon te brabbelen en ook hoe mijn rikketik soms met de regelmaat van een mankepoot met wandelstok slaat. Voor ik het wist moest ik wekenlang alle hoeken van het ziekenhuis bezoeken.

Alles is er perfect geregeld, schoon en hypergeorganiseerd. Ik heb nu een cardioloog, pneumoloog, neuroloog, orthopeed en anesthesist. Een warme kring van bezorgde specialisten om mijn lijf heen. Vorige week heb ik, behangen met draden, een slapeloze nacht in het ziekenhuis doorgebracht om mijn snurkcapaciteit te meten (slaapapneu) en werden mijn hersenen door een scan gehaald. Soms, alleen in een ziekenhuislift tussen twee afspraken door, heb ik de neiging om te schreeuwen: Maar ik ben verdikkeme kerngezond! Ik vrees ook de dag dat de uitstekende Nederlandse zorg nog meer middelen en personeel krijgt. Dan zal ik als een frêle insect in een gemedicaliseerd spinneweb voor eeuwig gevangen worden gehouden.

