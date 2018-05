Ik vraag de Friese melkveehouder of hij niet vindt dat ik hem geld verschuldigd ben, hij lacht

Maar nu heb ik beet. Het werk is gedaan, hij zit op een stoel. Hij weet waarvoor ik bel, dat heb ik hem in mijn eerste telefoontje verteld. Het gaat om de munten die zijn berooide vader en grootvader in de jaren dertig vonden op het land van een vermogende Van Heemstra die de schat vervolgens in bezit nam en geen vindersloon uitkeerde. Zijn vader vertelde er vijfenzeventig jaar later over in een documentaire die ik toevallig zag en die mij ongemakkelijk maakte.

Lees verder na de advertentie

Misschien, zegt de zoon, dacht mijn grootvader dat die beloning wel zou komen

De grootvader en vader zijn inmiddels overleden maar de zoon kent het verhaal. Voor zover hij weet is zijn vader er nooit kwaad om geweest. Het waren gezagsgetrouwe mensen, die generaties voor hem. Gezagsgetrouw en arm. Zeven kinderen had zijn grootvader en nauwelijks genoeg om de pacht aan Van Heemstra te betalen. Toen die de pachtprijs wilde verhogen sprak zijn grootvader de notaris wanhopig toe: u heeft mijn zweet al, wilt u nu ook nog mijn bloed?

Dus ja, dat vindersloon had wel wat uitgemaakt. Maar hoeveel dat dan geweest zou zijn? De zoon weet niet wat de munten waard waren. Misschien, zegt hij, kunnen ze u dat in Dokkum vertellen, in het museum waar een deel ervan terechtkwam.