Ik voel me verbonden met Turkije, dankzij een DNA-test

Ik heb een DNA-test laten doen. Nu weet ik dus meer over de etnische achtergrond van mijn voorouders. Al jaren heb ik dit willen laten uitzoeken. Maar iets hield me tegen. Er zijn verschillende DNA-tests op de markt. Miljoenen mensen van overal op de wereld hebben er reeds gebruik van gemaakt. Maar hoe exact zijn de tests? Hoeveel privacy geef je prijs als je je DNA opstuurt naar een instantie die dit voor je opzoekt en de gegevens bewaart? Bovendien, moet je alles willen weten van je voorouders, tot duizenden jaren terug? Maar ja, die tests zijn er nu eenmaal. De technologie is er nu eenmaal. Dat maakte mij ontzettend nieuwsgierig naar mijn wortels en dus koos ik een DNA-onderzoeksbedrijf uit voor deze zoektocht.

De lezer weet natuurlijk dat mijn wortels liggen op het Indiase subcontinent. Ik ben een etnische Punjabi – dat is me van kindsbeen af verteld. De Punjabi is een volk dat leeft in de Punjab, een provincie in het huidige Pakistan en een staat in het huidige India. Punjab betekent vijf rivieren. De Punjab heet zo omdat er vijf rivieren door stromen, waarvan de grootste rivier de Indus is. Dit is de geografische oorsprong van een van de oudste beschavingen van de mensheid: de Indus-civilisatie.

Maar al langer vroeg ik me af of ik alleen een Punjabi ben. Het Indiase subcontinent is door de Britten gekoloniseerd geweest van de achttiende eeuw tot 1947. Was er misschien menging van Brits bloed met dat van mijn Punjabi voorouders? Ik heb het me vaak afgevraagd. Redelijk wat mensen in mijn familie hebben een lichte huidskleur en lichte ogen.

Een groter mengsel dan gedacht

Of komt dat omdat mijn voorouders Mogolbloed hebben, van de Mogols, de oorspronkelijk Turkse en Mongoolse heersers die vóór de Britten in India regeerden? Of stammen mijn voorouders af van Alexander de Grote, wiens nazaten veel verder terug in de geschiedenis zich vestigden in Taxila, dat ook in het huidige Pakistan ligt? Allemaal vragen die ik had.

De testresultaten laten zien dat ik inderdaad voor het grootste deel Punjabi genen heb en dus Indiaas ben. Tot zover niets verrassends.

Maar waar ik best stil van werd is dat mijn genen voor twaalf procent een Turkse oorsprong hebben, voor tien procent een oorsprong in de zuidelijke Kaukasus (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Iran) en voor zo’n twee procent heb ik zowel Chinese als Japanse als West-Russische genen.

Ik ben een veel groter mengsel dan ik had gedacht. De vraag is natuurlijk wat dit voor me betekent. En ik moet zeggen, ik vind dit erg interessant.

Turkse groene pepers voor op de barbeque

Sinds ik de resultaten ken, nu een dikke week, heb ik me erg verbonden gevoeld met de Turken en probeer ik voeling te krijgen met die Kaukasische en Russische genenmix.

Ik heb de afgelopen dagen het nieuws uit Turkije gevolgd met extra belangstelling, alsof het mij direct aanging: de Ayasofya die nu een moskee is, raakte me extra, voelde ik. Ik kocht zomaar, voor het eerst in mijn leven, Turkse groene pepers voor op de barbecue.

En de buurvrouw van wie ik afgelopen donderdag afscheid nam, omdat ze naar Istanbul wordt uitgezonden, kon ik vertellen dat ik Turkse wortels heb. Het verhaal over mijn achtergrond is prikkelender geworden, zomaar door een DNA test.

Naema Tahir is jurist en schrijver. Voor Trouw schrijft ze om de week een column. Lees ze hier terug.