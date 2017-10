Ik voel me ongemakkelijk bij de mondiale uitstoting van Weinstein

Inmiddels weet ik wel dat Harvey Weinstein tot voor een week de belangrijkste producent in Hollywood was, en dat hij zich in die functie jarenlang aan aankomende starlets vergreep. De verbazing daarover begrijp ik niet goed. Al ongeveer sinds het begin van de filmindustrie geldt Hollywood als het Californische matras waarop alles gebeurt wat God verboden heeft. En draagt deze 'Sin City' haar seksuele losbandigheid graag uit, binnen en buiten haar films.

Moralisering der tijden

Dat Harvey Weinstein in één week tijd van tycoon kon vervallen tot outcast, is een teken van de moralisering der tijden. Dat is vast een goede zaak. Mij zul je niet horen protesteren tegen een beetje moraal - hoe honend je daarvoor tot voor kort in verlichte kringen ook naar de Nederlandse of Amerikaanse biblebelt kon worden verwezen. De filmindustrie is altijd een bedrijfstak geweest waar je je dochter liever geen carrière in zag maken. Als daar verandering in komt, lijkt me dat winst.

Maar enigszins ongemakkelijk voel ik me wel onder de mondiale uitstoting van Harvey Weinstein. De beschuldigingen tegen hem hopen zich op en dat zal werkelijk niet voor niets zijn. Hoeveel boter de rest van Hollywood (en van de mondiale filmindustrie) daarbij op het hoofd heeft, is één vraag. Een andere is hoe gelukkig je moet zijn met het internationale schervengericht dat nu over de man wordt uitgesproken.

Een rechtszaak over Weinsteins wangedrag is er nog niet; met waarheidsvinding is men hoogstens net begonnen. Toch is hij al uitgestoten uit de Amerikaanse Academy of Motion Pictures en heeft Emmanuel Macron hem zijn Légion d'honneur afgenomen. Vooral die laatste zou, vanuit de Franse denktraditie, beter moeten weten wat rechtstatelijkheid is - zou je zeggen. Terwijl je je intussen óók afvraagt waaraan een Hollywoodtycoon in godsnaam de hoogste Franse onderscheiding heeft verdiend.