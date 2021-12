Ik voel me niet schuldig over de financiële problemen van de rk-kerk, maar ik vind het wel zonde

Een stad is geen stad als er geen rivier door stroomt, als er geen marktplein is met cafés, geen theater, geen bibliotheek, geen park, geen kerk. Het hoeft niet per se een kathedraal of een basiliek te zijn, maar enige historie is wel vereist en ook enige schoonheid – ik ben ooit in wijkgebouwtjes en schoolaula’s ter kerke gegaan, maar dat was niet goed, daar heb ik spijt van. Er moet, ergens tussen de pilaren, een echo hangen, de echo van gebeden en gezangen van het ene geslacht na het andere – hier kwamen altijd al mensen, nu zijn wij hier even, straks weer anderen. Misschien.

Alle dingen die een stad maken, moeten er zijn, anders word ik onrustig en denk ik dat ik het elders moet zoeken. Maar dat wil niet zeggen dat ik er gebruik van hoef te maken. Er kunnen weken voorbijgaan zonder café, zeker nu, en het is alweer een tijdje geleden dat ik in een park was. Met de bibliotheek is het nog erger: ik ben er als het ware opgegroeid, maar ik kom er nooit meer wegens te veel ongelezen boeken in mijn eigen kast. Zo is het ook zo ongeveer met de kerk. Ik kom er niet vaak, minder dan ik soms denk te willen, en als ik er een bezoek, liefst een beetje rooms (mag ook anglicaans zijn of oud-katholiek, en vooruit: er zijn tegenwoordig ook protestantse kerken met roomse trekjes) dan ben ik een voorbijganger. Aan mij hebben ze niks.

En zie, zoals ik zijn er meer, en dat brengt de kerk in problemen, met name de rooms-katholieke. Ronddolende schapen, die slechts af en toe eens langskomen, dragen niet of nauwelijks bij aan de financiële lasten van de kerk. En omdat er steeds meer wordt gedoold, komt er steeds minder binnen. Bijna acht van de tien parochies lijden verlies, meldde deze krant gisteren. Als ze niet ook nog over wat vermogen zouden beschikken, gingen ze massaal failliet.

Ik voel me daar niet schuldig over, maar ik vind het wel zonde. Het is alsof twee ontwikkelingen elkaar net mislopen. Enerzijds is er meer aandacht voor levensbeschouwing – vaak onder de noemer ‘zingeving’ – dan lange tijd het geval is geweest. Anderzijds verliezen de specialisten in levensbeschouwing, want dat zouden kerken toch moeten zijn, hun klandizie. Toen ik Henk van Os, de voormalige directeur van het Rijksmuseum, een paar jaar geleden sprak voor Trouw, zei hij prachtige dingen over het geloof, en over zijn gang naar de katholieken. De Reformatie veronachtzaamde het ritueel, de liturgie en de stilte, vond hij, dat was al te kaal. Maar over de ochtendmis als publiekstreffer had hij ook zijn twijfels: “Het naar de kerk gaan op zondagmorgen is als norm voor geloofsleven niet meer haalbaar”. Hij wees op andere, ‘evenementaire’ vormen, getuige de populariteit van zowel The Passion als de Matthäus Passion.

Misschien kan de nieuwe Theoloog des Vaderlands, de agnostische en kunstminnende monnik Thomas Quartier, daar iets mee. Ik vermoed eigenlijk van wel.