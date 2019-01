Ik verkies de rechtse populist Matteo Salvini als sterke man voor het nieuwe jaar

Het beeld van de man met spierballen die grimmig over wetten en fatsoenregels heenstapt, die zijn opponenten het cachot in slingert en zijn macht met de dag vergroot, is best angstaanjagend. Maar ik vrees dat deze benaming een soort containerbegrip is geworden waar vooral de van de norm afwijkende politici in gepropt worden.

Gelukkig blijven vrouwen van dit predicaat verschoond. Hooguit denkt men dat ze in het oor van hun sterke man fluisteren om hem nog sterker en gemener te maken (Elena Ceausescu!). De laatste sterke vrouw in Europa was de Britse Margaret Thatcher die elf jaar premier was, hongerstakende gevangenen liet omkomen en een oorlog aan de andere kant van de aardbol voerde.

Volgens internetencyclopedie Wikipedia is een sterke man ‘iemand die in een land de feitelijke, maar niet de wettelijke macht in handen heeft’. Dit lijkt me een gepasseerde definitie die beter van toepassing is op dictators. De huidige sterke man die als een vogelverschrikker door zijn criticasters wordt opgevoerd, wordt meestal beperkt door zijn mandaat en democratische tegenkrachten.

Zie hoe de geagiteerde Trump op het ogenblik worstelt met zijn oppositie. Orbán dan? De man heeft weliswaar uit eigenbelang aan enkele democratische structuren in zijn land gesleuteld. Niet correct, maar nog steeds miniem voor een sterke man die zichzelf respecteert. Bijna dagelijks wordt er in Hongarije in vrijheid tegen hem geprotesteerd en in zijn kerkers zitten geen politieke gevangenen. Anders dan in Spanje, waar negen politici uit Catalonië al anderhalf jaar in het gevang verpieteren (nog) zonder vorm van proces. En toch is in Spanje een sterke man in geen velden of wegen te bekennen!