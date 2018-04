Ik verhoogde de huur en voelde de grond onder mijn voeten hellen

Vijfenveertig vierkante meter pensioen, was het idee. De rente was hoog toen ik het kocht, net als het risico dat de bank nam door mij, beginnende freelancer, een lening te verstrekken. En omdat ons systeem de absurde logica volgt waarin mensen met minder geld meer moeten betalen, waren mijn maandlasten aanzienlijk.

Jarenlang durfde ik niet meer huur te vragen dan ik er zelf aan kwijt was. Soms vroeg ik zelfs wat minder, als ik de huurder in kwestie aardig of zielig vond. Mijn belastingman verklaarde me vaak voor gek. Of ik soms een eenpersoons-woningbouwvereniging was. Nee, vervolgde hij moedeloos, zelfs een woningbouwvereniging zou niet zo weinig vragen.

Het kwam erop neer dat ik een huis had om te kunnen sparen, maar daar geld op aan het toeleggen was. Persoonlijk zat ik daar niet zo mee en dan vooral omdat ik het gevoel had dat ik mijn huurders een grote dienst bewees. Ik noemde dat morele winst. Tot de eerste huurder begon te klagen over een klemmende deur en of ik die zo snel mogelijk kon vervangen. Bij de klusjesman bleken mijn karmapunten weinig waard.

In mij huist een zeer hardleerse slijmbal, voortdurend uit op dankbaarheid

Ik verhoogde de huur - zo’n klein beetje maar? zuchtte de belastingman - en voelde de grond onder mijn voeten hellen. Want natuurlijk bleef het niet bij die ene deur en door de jaren heen werd langzaam duidelijk dat huurders over het algemeen niet zitten te wachten op een aardige huurbaas. Liever vinden ze je zelfs een beetje vervelend, dat maakt het makkelijker om binnen vierentwintig uur een nieuwe ketel te eisen.