Ik verheug mij in de kans dat Dilan Yesilgöz premier wordt

Dilan Yesilgöz laat zich in het openbaar met een glas wijn in de hand de bacon goed smaken. Zo maakt zij direct duidelijk dat zij geen moslima is. Want dat is het etiket dat je hier als vluchtelinge haast automatisch krijgt opgeplakt: kom je uit Turkije, dan zul je wel moslim zijn.

De aanstaande partijleidster van de VVD kwam als kind van politieke vluchtelingen naar Nederland. Haar ouders, linkse mensenrechtenactivisten, vluchtten na de militaire staatsgreep van 1980. Het huis dat ze na het azc kregen toegewezen, stond in een wijk met voornamelijk Turken. Daarmee dacht de wethouder het gezin te plezieren, maar welk modern, progressief mens wil louter om zijn nationaliteit worden ingedeeld bij conservatieve ex-landgenoten die het niet nodig vinden dat hun dochters school naar gaan? Na protest van haar moeder kwam er een ander huis. Dilan ging naar een gewone school, integreerde snel, en het resultaat is een schitterende carrière.

Het is al vaak vastgesteld: de decennialang gevoerde politiek van de ‘eigen cultuur’ heeft zowel nieuwkomers als autochtoon Nederland veel schade bezorgd. Yesilgöz’ levenswandel illustreert mijn bezwaren tegen identiteitspolitiek. In mijn biografieën laat ik zien dat mensen met hun afkomst worstelen en zich er vaak aan ontworstelen. Terwijl identiteitsdenken ‘roots’ benadrukt en uitgaat van ‘zijn’, kijk ik naar wat iemand met zijn afkomst dóet; ik ga uit van ‘worden’.

Denkarmoede

Kinderen zijn loyaal aan hun ouders, zeker als die het beste met de wereld voor hebben en om hun opvattingen worden vervolgd. Ik herken dan ook veel in Yesilgöz’ politieke werdegang. Zoals ik, in de Koude Oorlog opgegroeid als kind van communisten, begon bij de CPN, zo meldde zij, dochter van een vakbondsadvocaat, zich bij de SP. Daar, en vervolgens bij GroenLinks en PvdA, werd haar prompt de identiteit ‘allochtoon’ opgeplakt en werd zij veroordeeld tot dat onderwerp. Zodoende kwam ze bij de VVD. Voor wie mensen ziet als individu en ook zelf niet wil worden gereduceerd tot groepslid (zwart, moslim, homo, vrouw) is liberalisme een logische uitkomst.

Het is denkarmoede dat de politieke journalistiek de wereld steevast indeelt in het sociaal-economische links-rechtsschema. Bij wezenlijke zaken als vrouwen- en homorechten, vrijheid van meningsuiting en euthanasie, lopen de scheidslijnen anders: religieus-versus-seculier en collectief-versus-individu.

Twee partijen die mogelijk de grootste worden hebben nu een vrouw als leider: Van der Plas en Yesilgöz. Voor links één pot nat (want allebei ‘rechts’), voor mij tegengestelden. Yesilgöz is feministe, Van der Plas aarzelt over vrijheid van abortus. Mijn liberalisme impliceert geen partij-alliantie. Als intellectueel hecht ik aan mijn onafhankelijkheid. Eenmaal eerder gaf ik een stemadvies. ‘Kies de MP, kies Els Borst’, schreef ik in 1998 in Opzij. Maar toen Van Mierlo verklaarde dat hij het zo erg niet vond als moslims vrouwen geen hand geven had D66 voor mij afgedaan.

Ik weet niet wat Yesilgöz gaat doen. De campagne moet nog beginnen. Maar voorlopig verheug ik mij in de kans dat een feministe, dochter van politieke vluchtelingen, onze eerste vrouwelijke premier wordt.