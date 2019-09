Ik verdraag het niet: iedereen zit aan onze baby

Beste Beatrijs,

Ik ben een kersverse moeder van een zoontje van bijna drie maanden. Als ik bij familie kom of er is bezoek, wil iedereen hem aanraken of zelfs vasthouden. In het begin had ik als regel dat degenen die hem wilden aanraken eerst hun handen moesten wassen en niet mijn zoon in het gezicht mochten kussen. Noodgedwongen ben ik daarvan teruggekomen, omdat mijn zoon continu door iedereen wordt aangeraakt, maar ik voel me daar helemaal niet prettig bij.

Ik wil dat alleen mijn directe familie en die van mijn man mijn zoontje mogen dragen en aanraken. Als ik nu familie of aanhang erop aanspreek om niet aan mijn kind te zitten, krijg ik vaak vreemde blikken of een opmerking dat ik bij mijn tweede kind vast minder krampachtig zal zijn. Hoe maak ik secundaire familie op een beleefde manier duidelijk dat ik niet meer wil dat ze aan mijn kind komen?

Blijf van mijn kind af!

Beste Blijf van mijn kind af,

Veel vrouwen die voor het eerst moeder zijn geworden ervaren plaatsvervangende aanrakingsangst voor hun pasgeborene. Het is typisch iets voor jonge moeders. Ter vergelijking: mannen die net vader zijn geworden, hebben hier veel minder last van. Het is een kwestie van wennen om de baby eventjes uit handen te geven. Ik raad u dan ook aan om u over uw intuïtieve weerstand heen te zetten en het goed te vinden als bezoekers uw baby even willen vasthouden. Mensen die bij u over de vloer komen zullen doorgaans intimi zijn – dat kan heus geen kwaad. U kunt beter geen onderscheid maken tussen directe en secundaire familieleden. Dat maakt een beetje rare indruk, alsof partners van familieleden gevaarlijker zijn dan eigen familie. Dat is niet zo. De tantes, nichtjes, vriendinnen (het zijn meestal vrouwen en meisjes en geen mannen die een baby dolgraag even willen vasthouden) hoeven ook geen handen te wassen of andere ontsmettende maatregelen te nemen. Uw zoontje is gewoon een mens als elk ander mens en kan daar prima tegen. Doordat anderen dan alleen de moeder hem wel eens vasthouden wordt een baby opgenomen in de gemeenschap.

Het gaat er niet om dat bezoekers urenlang met uw kind op schoot zitten, maar eventjes vasthouden en die typische, heerlijke babygeur opsnuiven kunt u hun best gunnen. Na een paar minuten pakt u uw zoontje terug. Onbekenden op straat moeten natuurlijk altijd afblijven van uw kind. Maar als u toestaat dat uw familie en vriendinnen uw kind mogen aanraken en vasthouden, zult u zich daar langzamerhand comfortabel onder voelen en dat maakt het op den duur ook makkelijker om uw kind aan een oppas of crèche toe te vertrouwen.