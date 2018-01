Ik stel CKZ voor als nieuwe naam: Correct Koninkrijk aan Zee

Daar, in de deuropening, stond burgemeester Joel van Dweep uit de gemeente Loon op Boontje (West-Brabant) met zijn twee adjuncten. Hij reikte me een document aan dat ik onmiddellijk diende te paraferen zodat mijn naam voortaan met zijn stad vereeuwigd zou worden. Ik las: ‘In de nieuw te bouwen Vinex-buurt van Loon op Boontje zal de verbindingsweg tussen de Hocussteeg en de Pocusplein de naam Ephistraat krijgen’.

Ik viel op mijn knieën, vouwde mijn handen samen en schreeuwde tegen burgemeester Van Dweep: “Nee, niet doen! Want jaren na mijn dood zullen ze in mijn lang geleden geschreven stukjes gaan wroeten en zeker iets vinden dat niet deugt. Uiteindelijk zal de ondeugdelijke Ephistraat in iets als #MeTooweg worden omgedoopt en mijn nageslacht zal er een trauma aan overhouden”. En natuurlijk werd ik aan het einde van deze smeekbede badend in het zweet wakker en van mijn nachtmerrie verlost.

De schatkist piept niet

Onterechte angst bovendien, omdat ik het toch wel wat vind hebben: die drang om over de eeuwen heen een sluier van corrigerende correctheid over onze geschiedenis te werpen. Er is niets verkeerds aan om je in puurheid en reinigende semantiek te willen wentelen. Van een naamsverandering gaat niemand dood en zolang je geen cent aan nakomelingen van gemassacreerde of gedeporteerde inboorlingen hoeft te betalen, zal de schatkist niet piepen. Dus een schooltje hier, een tunneltje daar, waarom ook niet? Het buitenland zal van afgunst gaan kwijlen en misschien kunnen we vervolgens de titel van ‘humanitaire supermacht’ van de Zweden overnemen? Die arme Vikingen staan toch op het punt te verdwijnen, onder druk van een ongekende golf van verkrachtingen en criminaliteit (Zie de laatste The Sunday Times).

Je kunt ook een hele buurt in een grote stad van zijn dubieuze straatnamen verlossen. Zo lanceerde de bekende Rotterdammer Erik van Loon het idee om de ‘racistische’ namen in de Afrikaanderwijk te hernoemen: “Wij noemen straten in Nederland naar Afrikaanse moordenaars. Boeren die de handel in slaven in stand wilde houden. Kinderen groeien nu op met criminelen als voorbeeld”. Dus weg met de Paul Krugerstraat, Bothastraat, Schalk Burgerstraat, Martinus Steijnstraat, De La Reystraat of Christiaan de Wetstraat.

Erik van Loon is in Delfshaven overigens ook het brein achter de Piet Hein Feesten. Maar misschien kan hij eerst het voorbeeld geven en de naam van die vreselijke zeemisdadiger van zijn eigen ‘feesten’ schrappen? En nu we toch bezig zijn: hoe om te gaan met het leed dat dit land in overvloed heeft veroorzaakt? Slavernij, VOC, politioneel gedoe, gebroeders De Witt, Jodendeportaties en apartheid. Laten we de landsnamen ‘Nederland’ en ‘Holland’ eindelijk schrappen. Ik stel CKZ voor als nieuwe naam (Correct Koninkrijk aan Zee).

