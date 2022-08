Ik stel alleen maar een kritische vraag! Of hoe een journalist de waarheid probeerde te omzeilen

Filosofen hebben altijd de vraag gesteld: wat is waar? Kunnen zij ons helpen om wegwijs te worden in een publiek debat waarin juist de term waarheid onder vuur ligt? Wetenschappers en boeren, journalisten en regeringsleiders, Poetin en Biden, allemaal menen ze de waarheid in pacht te hebben. Maar wat is waarheid eigenlijk? In deze zomerserie gaan steeds twee filosofen in gesprek over het meest omstreden begrip van deze tijd. In deel twee zijn dat Martha Claeys en Massimiliano Simons.

Ik word geïnterviewd door een journalist van de openbare omroep. We zouden het hebben over de werkomgeving van vrouwen, maar voor ik het weet zijn we ons aan het afvragen of ook mannen gediscrimineerd worden. “Ik druk slechts de vox populi uit”, zegt hij. “Ik daag je uit, stel de lastige vragen, pas dan weten we toch of wat je zegt waar is.”

Het is niet de eerste keer dat iemand het advocaat-van-de-duivel argument gebruikt om een gesprek weg te leiden van waar ik het echt over zou willen hebben, en dat ik me inspan om het geduld niet te verliezen of emotioneel uit te halen.

Het is wel de eerste keer dat ik er een woord voor heb: hij is me onmiskenbaar aan het zeeleeuwen. ‘Zeeleeuwen’ is in bepaalde kringen in de VS een metafoor voor precies het gedrag dat ik bij de journalist herken. De term is terug te voeren op een korte strip van David Malki. Steeds dringt zich out of the blue een zeeleeuw op aan iemand die zich laat ontvallen niet zo gesteld te zijn op zeeleeuwen. Voor ze het weet volgt de zeeleeuw haar overal. “Waarom vind je zeeleeuwen niet leuk? Kan je bewijzen dat zeeleeuwen lastig zijn? Ik wil enkel maar praten, waarom word je boos? Kan je je niet verdedigen misschien?”

Uitdagen

De zeeleeuw-strategie is bedoeld om het slachtoffer uit te dagen tot op het punt dat ze haar geduld verliest, emotioneel uithaalt, of te moe wordt om verder te discussiëren. Belangrijk daarbij is: hij doet dat onder het mom van de zoektocht naar waarheid en redelijkheid. Het is ongetwijfeld goed om kritische vragen te stellen, en het is waar dat de vraag om stellingen met argumenten te staven ons dichter bij de waarheid brengt. Maar het punt is dat de zeeleeuw niet écht, te goeder trouw, om de waarheid geeft. Hij wilt destabiliseren, uitputten, gelijk halen, een eigen verhaal vertellen, en is niet echt geïnteresseerd in wat de ander te zeggen heeft.

Ik gaf de journalist voorbeelden, vroeg hem op het domein van mijn onderzoek te blijven, ik had immers geen onderzoek gedaan naar de werkomgeving van mannen. Ik reikte cijfers aan en sprak over mijn eigen ervaring.

We besloten het gesprek met een soort van waarheid, maar niet degene waar ik over wilde praten. De conclusie was iets met veel nuance en lag ergens in het midden, tussen onze standpunten in: vrouwen hebben het lastig, oké, maar mannen ook. Dat was dan toch ook wel weer waar.

Martha Claeys is filosofe verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Ze schrijft aan een boek over trots dat volgend jaar zal verschijnen bij uitgeverij Boom.

Journalistiek gaat niet over waarheid. Schaf die term liever af

Wat drijft journalisten? Martha Claeys’ verhaal hierboven van de zeeleeuwende journalist suggereert dat ze niet altijd even oprecht de waarheid inroepen. Dat roept direct scepsis op: zijn journalisten wel in waarheid geïnteresseerd? Een verkeerde vraag, volgens mij. Belangrijker is een stap terug te zetten: wat is dit verlangen naar waarheid?

De mens heeft geen aangeboren waarheidshonger. Wanneer we waarheid als ideaal inroepen, staat steeds iets anders op het spel. Dat is wat het ‘zeeleeuwen’ illustreert. Laten we het over die zaken hebben en het begrip waarheid vergeten. Zeg ik dan dat de feiten over bijvoorbeeld vrouwen in de werkomgeving er niet toe doen? Nee, het blijft cruciaal te achterhalen of die feiten kloppen. Maar heb het over die feiten, en hoe je die achterhaalt.

Je fixeren op waarheid zet de deur open voor zinloze discussies over de ‘échte ‘waarheid’. Feiten worden dan al snel geweld aangedaan. Zoals Simon Truwant eerder opmerkte, schep je door de gelijkstelling van feiten en waarheid verwarring, omdat achter het begrip waarheid ook allerlei andere zaken schuilgaan: ideologieën, identiteit, ervaringen. Die tellen ook, maar hou ze beter uit elkaar. Vroeger marcheerde elke partij het slagveld op onder de leuze ‘God met ons’, terwijl de oorlog beslist werd door concrete strategieën en materiële middelen. Hetzelfde geldt voor waarheid. Ruil de fixatie op dat hoogdravend begrip in voor een analyse van de concrete praktijken die het verschil maken.

Meervoudigheid

Het begrip waarheid loslaten maakt de meervoudigheid van journalistiek zichtbaar. Journalisten willen zeker objectieve feiten rapporteren. Maar journalistiek is ook een zaak van kritiek, verontwaardiging, ontmaskering, oproep tot publieke acties, en gerust ook stemmingmakerij of hogere oplages. Voor die vaak tegenstrijdige taken gebruiken journalisten allerlei instrumenten: nieuwsdiensten, interviewtechnieken, broncontrole, maar ook clickbaits en zeeleeuwen. Om de waarde van journalistiek te beoordelen moeten we het over al die zaken hebben, niet over waarheid.

Schaf het begrip waarheid daarom af. Ik meen het, we hebben het niet nodig. Het is verworden tot een rookscherm waar men zich naar believen achter verschuilt. We kunnen goede journalistiek herkennen zonder het begrip waarheid te gebruiken. In plaats daarvan moeten we het hebben over de concrete zaken die we van goede journalistiek verlangen en welke praktijken die verlangens kunnen vervullen.

Massimiliano Simons is wetenschapsfilosoof en doet aan de Universiteit Gent onder meer onderzoek naar hedendaags complotdenken en de rol van expertise in het maatschappelijk debat.

Lees ook:

Waarheid en politiek. Hoe weet je wie de waarheid spreekt?

Filosoof Martine Prange: De populist claimt de waarheid zonder werkelijk toetsbaar onderzoek daarnaar te hebben gedaan, en hij lijkt daar ook geen waarde aan te hechten. Filosoof Simon Truwant reageert: Het is erg moeilijk geworden om te achterhalen welke politicus de waarheid spreekt.