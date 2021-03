Ik sta versteld van de daad van verraad tegen Puigdemont

“Een trieste dag voor het ­Europese Parlement. We hebben onze immuniteit verloren, maar het Europese Parlement en de ­democratie hebben veel meer verloren.” Zo reageerde de Catalaanse voormalig regiopresident Carles Puigdemont nadat 400 van de 705 Europarlementariërs (248 tegen) stemden voor het opheffen van zijn onschendbaarheid en die van twee andere Catalaanse politici.

De drie zijn uit Spanje gevlucht nadat ze in 2017 een illegaal referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid mede hadden georganiseerd. In deze politieke zaak heeft de Spaanse justitie Catalaanse politici, onder wie zes regionale ministers en de voorzitter van het Catalaanse Parlement, negen tot dertien jaar (!) gevangenisstraf opgelegd. Dit zonder protest van ‘Brussel’, dat toch altijd snel reageert als schendingen in Polen of Hongarije plaatsvinden.

Puigdemont dacht als Europarlementariër beschermd te zijn tegen uitleveringsverzoeken uit Madrid, maar werd door zijn eigen parlement bij het vuilnis gezet. Dit terwijl op 7 januari het hof van beroep te Brussel zich tegen uitlevering had uitgesproken van een andere Catalaanse politicus, omdat er in Spanje een ‘serieus risico bestaat van schending van het recht op een eerlijk proces’. Met andere woorden: de partijdige Spaanse justitie wordt hier verdacht van het voeren van politieke processen.

Daad van verraad

Hoewel ik separatisten geen warm hart toedraag, sta ik versteld van de daad van verraad van het Europese Parlement tegen drie van zijn leden. Dit komt doordat de grootste Europese fracties, van conservatieven tot socialisten, besloten hebben de aanbevelingen van de commissie juridische zaken van het parlement te volgen; die gaf met 15 tegen 8 stemmen groen licht voor het opheffen van de immuniteit.

Maar commissievoorzitter is hier Adrián Vázquez Lázara, een politicus die met zijn partij Ciudadanos een fel tegenstander is van de Catalaanse onafhankelijkheid. Een verzoek om over die immuniteitskwestie te debatteren werd verder niet geaccepteerd en uiteindelijk werd het een geanonimiseerde stemming. Transparantie troef bij het Europese Parlement, waar de nationale partijen van de lidstaten de dans leiden.

Protest tegen de gang van zaken

Je komt dus niet echt te weten hoe de 29 Nederlanders hierover hebben gestemd. Ik ging gisteren hun twitteraccounts na en vond alleen bij zeven van hen een daad van protest tegen de gang van zaken. De drie GroenLinksers stemden tegen omdat ze ‘onvoldoende vertrouwen hebben dat de drie Europarlemen­tariërs in hun eigen land kunnen ­rekenen op een eerlijk proces’ en omdat dit ‘politieke conflict’ niet ‘met een strafrechtelijk proces’ moet worden opgelost. De drie parlementariërs van JA21 (voorheen FvD) stemden ook tegen, evenals Dorien Rook­maker (onafhankelijk) omdat hier ‘de Catalanen onrecht wordt aangedaan’.

Naar alle waarschijnlijkheid (correcties welkom) hebben alle andere Nederlandse Europarlementariërs vóór het opheffen van de immuniteit van hun drie collega’s gestemd. Een treurige zaak voor het parlement, dat mijn motivatie om een volgende keer Europees te gaan stemmen voorlopig kwijt is.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.