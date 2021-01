Ik sluit niet uit dat Rutte de drie linkse partijen op de koffie uit zal nodigen voor een fusie met de VVD

Ik kan me heel goed de razernij van de politieke tegenstanders van Mark Rutte voorstellen, ­zoals gisteren opgetekend op de voorpagina van Trouw en daarbij geïllustreerd met diverse bijnamen als: teflonpremier, nat zeepje, man zonder actieve herinneringen, tuimelaar.

Nogal denigrerend, en op internet circuleren nog meer ­elegante ­aliassen voor hem: Pinokkio, rubberen Rutte, weglachpremier, Mister Tefal, ­Mister No (in Brussel). Maar misschien ligt in die beschimpingen ook een dosis ­afgunst besloten jegens de succesvolle premier.

Mag ik dan de voormalige Engelse voetballer Gary Lineker parafraseren, die ooit een legendarische formule verzon om de onoverwinnelijkheid van het Duitse voetbalelftal te verbeelden? De Nederlandse politiek is vrij eenvoudig: Je hebt dertien à vijftien partijen in de Kamer, om de vier jaar verkiezingen en aan het einde wint Mark Rutte.

Waar anders in Europa zie je een premier ‘met schaamte’ ontslag ­nemen en door de peilingen onmiddellijk met extra zetels worden ­beloond?

Sneu voor de linkse oppositie, waarvan de drie voornaamste partijen PvdA, GroenLinks en SP (in de laatste peiling) samen vijf zetels ­tekortkomen om zich op gelijke hoogte met de VVD te hijsen.

Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter in het Torentje

Nu kunnen die partijen enige hoop putten uit het jongste onderzoek van I&O Research. Volgens dit onderzoekbureau hebben kiezers, na tien jaar Rutte, genoeg van zijn conservatief-liberale beleid en zien ze ‘veel sociaal-economisch maatregelen van de eerste twee kabinetten Rutte graag teruggedraaid worden’. Een kans voor links? Dit is helaas zonder rekening te houden met de flexibele buigzaamheid van Rutte, en zijn vermogen om iedere tegenzet ruim te anticiperen.

Al in april vorig jaar voelde Mark Rutte die tendens en lanceerde hij in een Kamerdebat zijn oneliner: “Nederland is een land dat in de kern diep socialistisch is.” In juni ging hij een stap verder en verloochende hij zijn uitspraak uit 2013: dat Zwarte Piet zwart is, “daar kunnen we weinig aan veranderen”. Nu vond hij plotseling dat er ‘systemische problemen’ in Nederland waren als het om racisme gaat. Hij bekende abrupt dat hij “grote veranderingen” had doorgemaakt in zijn standpunt over Zwarte Piet.

Om deze ommezwaai te bekrachtigen nodigde hij in september de jongens en meisjes van Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Mater op de koffie. Die stapten, hoewel nog een tikkeltje wantrouwig, toch ­gecharmeerd uit het Catshuis-­overleg.

Ik sluit daarom niet uit dat Rutte de drie eerder genoemde progressieve partijen ook op de koffie gaat uitnodigen om het fuseren met zijn ­eigen club te bespreken, zodat ze voortaan de linkse vleugel van de VVD gaan vormen.

En tegen wie denkt dat het ooit afgelopen zal zijn met de flexibele heerschappij van Rutte, zeg ik: lees de quote van VVD’er Ton Elias gisteren in de Volkskrant: “De VVD hééft niemand ­anders. Er zijn geen goede potentiële opvolgers. Er is een serieuze kans dat Rutte ook in 2025 lijsttrekker VVD zal zijn.”

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.