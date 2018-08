Ik schrijf deze column niet voor u

Op de gegarandeerde witte woede die dat losmaakt kan ik me mentaal voorbereiden. Maar de laatste keer zag ik het niet aankomen. Ik schreef over een Congolees-Nederlandse vader en zijn smeekbede aan Nederland om mee te zoeken naar zijn veel te lang vermiste dochter Nsimire (14) - ze is na drie weken eindelijk terecht, maar de media-aandacht kwam pas na een dag of tien op gang. Het ging over zijn wens dat gemiddeld Nederland genoeg om zijn dochter zou geven en spontane zoekacties zou organiseren. Over zijn wens om als gelijkwaardig gezien te worden.

Ik herhaalde zijn woorden - niet de mijne - en herkende de manier waarop hij sympathie probeerde te wekken voor zijn ellende: door te zeggen dat 'de liefde en bezorgdheid om onze dochter niet minder is dan bij een ander'. Dat vond ik hartverscheurend en illustratief voor de positie van niet-witte mensen in deze samenleving: we zijn vaak genoodzaakt onze menselijkheid te bewijzen. Het ging over wat ik herkende in Baderha Massemo's woorden.

Nog een misverstand: ik heb geen behaagplicht. Ik schrijf wat ik ontwaar zonder me daarvoor te ver­ont­schul­di­gen

Maar veel lezers dachten dat het over hen ging. "Wil je nu beweren dat ik een racist ben?!", was de strekking van de vele boze reacties op sociale media. "U hebt maar één doel lijkt het, en dat is om alle 16 miljoen blanke Nederlanders tot racist te maken", mailde iemand die erbij moest vertellen dat hij een Surinaamse schoonzoon heeft en bij Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan, net zoals vele anderen, om mijn 'ontslag' ging vragen - ik heb elders een baan, maar goed.

Ik schreef over Baderha Massemo en Nsimire en de lezer kon het alleen maar op zichzelf betrekken. Maar, ik schrijf niet over u. Het is tijd dat misverstand weg te werken. Ik schrijf over mijn perspectief en ervaringen. Ik schrijf ook niet vóór u, ik schrijf voor mezelf en mensen die zich in mij herkennen.

Kunnen we het eindelijk over het grotere plaatje hebben in plaats van over uw gekwetstheid?

Dat bent u niet gewend, dat snap ik. U werd tot een paar jaar geleden op deze plek niet geconfronteerd met de zienswijze van een zwarte, Afrikaanse vrouw met een recente migratiegeschiedenis en islamitische achtergrond. Maar je zou denken dat zo'n concept na een column of twintig wel landt. Nee dus. De weerstand - die ik direct verwachtte want de heilige drie-eenheid 'vrouw + zwart + mening' is vanzelf een recept voor hoon en haat - wordt alleen maar groter.