Ik moet mijn lidmaatschap van Amnesty opzeggen

Afgelopen augustus publiceerde Amnesty International een even explosieve als twijfelachtige verklaring waarin Oekraïne ervan werd beschuldigd de eigen burgers in gevaar te brengen. Het Oekraïense leger zou – in strijd met het oorlogsrecht – opereren vanuit civiele locaties, waaronder bewoond gebied, scholen en ziekenhuizen. Daardoor werden die locaties doelwit van Russische aanvallen, met dodelijke slachtoffers als gevolg.

Dat Amnesty met deze aanklacht kwam, viel me zwaar tegen. Niet omdat Oekraïne of het Oekraïense leger verheven zou zijn boven elke kritiek; alle schendingen van het oorlogsrecht, waar dan ook, door wie dan ook, moeten aan de kaak worden gesteld. Maar dan moet je wel zeker zijn van je zaak, te meer als het de partij betreft die slachtoffer is van een misdadige en gruwelijke oorlog. Dat was hier niet het geval. “Ooit heb ik gecollecteerd voor Amnesty, dat zou ik nu niet durven”, schreef ik. “Het lidmaatschap wankelt.”

Amnesty kreeg van alle kanten kritiek, behalve van Moskou, en na aanvankelijk de poot stijf te hebben gehouden beloofde de organisatie een extern onderzoek te laten instellen. Vervolgens gebeurde er heel lang niets en de affaire verhuisde naar een afgelegen plek in mijn geheugen. Tot ik een bericht ontving van een lezer die mij vroeg nog eens op de zaak terug te komen: “Ik hoop dat u lid blijft en dat in een column meldt”.

Er was een rapport, zeer kritisch, en het was onder het tapijt geschoven

Direct ging ik op zoek naar de uitkomst van het externe onderzoek, vreemd dat ik dat gemist had. Maar ik vond niets, noch bij Amnesty zelf, noch elders. En dus bleef ik lid-onder-voorbehoud, in afwachting van nieuws. Vrijdag kwam dat dan eindelijk, maar niet van Amnesty zelf. Het was de New York Times die helderheid bracht: er was een rapport, het was zeer kritisch op Amnesty en het was onder het tapijt geschoven. De definitieve versie werd al op 2 februari aan Amnesty aangeboden, en de onderzoekers vroegen geraadpleegd te worden als er samenvattingen zouden worden gepubliceerd. In plaats daarvan besloot Amnesty niets te publiceren en het document slechts in te zetten voor intern gebruik.

Zulk gedrag verwacht je van bedrijven die met hun rug naar de samenleving staan, en dan nog is het kortzichtig en werkt het averechts. Van een mensenrechtenorganisatie verwacht je openheid, ook als het pijnlijk is. En dat is het: de onderzoekers, verbonden aan vijf verschillende universiteiten, oordelen dat Amnesty’s aanklacht op cruciale punten ‘onvoldoende gegrond’ was. De aanwezigheid van militairen in of nabij civiele locaties is als zodanig geen overtreding van het internationale recht, en de vraag of burgers wel of niet geëvacueerd of gewaarschuwd hadden moeten worden, is niet te beantwoorden zonder te weten welke alternatieven het leger had – dergelijke informatie ontbrak.

Dat Amnesty er voor koos – ondanks fel protest van haar eigen Oekraïense afdeling – te spreken over een ‘patroon’ van overtredingen door het Oekraïense leger, wekte volgens de onderzoekers onbedoeld de suggestie dat Oekraïne verantwoordelijk was voor de eigen burgerdoden, in plaats van de Russen, die opzettelijk burgerdoelen onder vuur namen. En nog steeds nemen.

Wat nu? Ik moet mijn lidmaatschap opzeggen, het is niet anders. Tenzij Amnesty alsnog schoon schip maakt.