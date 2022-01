Ik miste de verdienste van Djokovic als gulle donateur in de strijd tegen het virus

Dat Amnesty International regeringen oproept om hun onderdanen niet te discrimineren is niet verbazingwekkend. Maar wanneer dit een groot EU-land treft, zoals deze week het democratische Italië, is er reden tot ongerustheid. Amnesty constateert dat het land zich met het invoeren van een streng coronatoegangsbewijs en een vaccinatieplicht voor 50plussers schuldig maakt aan discriminatie van ongevaccineerden. Amnesty lijkt hiermee aan te sluiten bij critici die de Italiaanse regering beschuldigen de artikels 4, 13, 21 en 24 van de grondwet niet te respecteren.

Wie weet zullen andere EU-landen als Oostenrijk of Frankrijk binnenkort ook in het vizier van deze organisatie belanden. Ik moest vanzelfsprekend aan mijn 90-jarige moeder denken die, ondanks mijn herhaalde pogingen haar van mening te doen veranderen, het vaccin blijft weigeren. President Macron heeft onlangs verklaard haar en miljoenen andere Fransen ‘het leven zuur te zullen maken’ (emmerder).

Ook moest ik aan tenniskampioen Novak Djokovic denken die onlangs als een paria door de Australische regering het land is uitgezet, vlak voor de Australian Open die hij negen keer won. Het verhaal van de sportman die niet gevaccineerd is, moet bij bijna iedereen bekend zijn en je mag ook vinden dat hij zijn lot aan zichzelf deels heeft te danken. Heeft hij soms niet de verkeerde gegevens overhandigd bij zijn visumaanvraag?

Maar je kunt je ook afvragen of deze zaak niet met buitenproportionele middelen is behandeld wat Djokovic tot zondebok heeft gemaakt bij de gevaccineerde meerderheid (80 procent van de Australiërs vroeg om zijn uitzetting). Ik behoor tot deze gevaccineerde meerderheid, maar herken me steeds minder bij zijn groeiende onverdraagzaamheid. De Serviër werd door de Australische minister Alex Hawke van immigratie als een ongevaccineerd gevaar voor de bevolking bestempeld. Premier Scott Morrison juichte de uitzetting toe: ‘Ik ben blij met het besluit om onze grenzen sterk te houden en de Australiërs veilig te houden.’

Wat ik in dit verhaal heb gemist is de verdienste van Djokovic als gulle donateur in de strijd tegen het virus. Volgens het Spaanse sportblad Marca was hij in 2020 niet alleen een kampioen op de tennisbaan: ‘Hij was zelfs de atleet die het meeste geld doneerde aan campagnes en ziekenhuizen in de strijd tegen de pandemie.’ Niet alleen aan ziekenhuizen in zijn eigen land Servië gaf hij een miljoen euro, maar ook schonk hij een miljoen aan een Italiaans ziekenhuis in Bergamo. Ziekenhuisdirecteur Peter Assembergs: ‘Dankzij de belangrijke donatie van Djokovic kunnen wij de shockruimte van de intensive care van het Treviglio-ziekenhuis moderniseren en uitbreiden.’

Ook gaf hij een niet gespecificeerd bedrag (maar waarschijnlijk van dezelfde grootte) aan Spanje. Het is zijn Spaanse rivaal Rafael Nadal die de coronaschenking bekendmaakte: “Een gebaar van grote klasse van Djokovic.” Dezelfde Nadal die nu in Australië de Serviër als een baksteen liet vallen.

