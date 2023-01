Ik mag dan grijs en oud zijn, een probleem ben ik niet

Als de term ‘vergrijzing’ valt, voel ik me nooit aangesproken; ‘You talking to me?’. Niettemin val ik in ieder opzicht onder dat probleem. Want een probleem schijnt het te zijn. De bevolking wordt steeds ouder en een steeds groter deel van de bevolking is oud. Wie gaat voor al die mensen zorgen? Wie gaat dat betalen? Hoe moet dat met de productiviteit en het bnp?

Honderd jaar geleden gingen oude mensen fatsoenlijk op tijd dood. Daarom kon kanselier Otto von Bismarck in de negentiende eeuw met een gerust hart het idee van een pensioen opperen. Lang zouden ze er niet van genieten, dacht hij. Dat een mens nog gerust twintig jaar freewheelend meekon, zou hem een horreur zijn geweest en zou het liefdadige plan in schoonheid hebben doen sterven.

Het gedeelte dat niet doodging werd destijds nog verzameld in bejaardentehuizen, zoals ik die uit mijn jeugd in Rotterdam ken. Liep je door de Oostervantstraat dan zag je ze zitten: oude vrouwen in een grote kring in de ene zaal, oude mannen in een grote kring in de andere zaal. Overzichtelijk. Verzorgsters als een soort cipiers wakend over de oudjes.

Niemand gaat vrijwillig een verpleeghuis in

Een aantal decennia later waren er in het verzorgingstehuis keurige kamertjes voor de betrekkelijk gezonde oude mensen en stond tijdens koffietijd een wagenpark aan rollators geparkeerd voor de gemeenschapsruimte. ’s Middags film of zang of knutseluurtje. Gezellig.

Nu is er alleen voor ouderen die zeer veel zorg behoeven het verpleeghuis, waarover ik maar niet zal uitweiden. Niemand gaat er vrijwillig in. Nu is er dus een groeiende groep improductieve ouderen die steeds meer thuis hulp behoeven. Arbeidsintensief voor de zorg en onzeker en eenzaam voor veel ouderen. Het economische nutsdenken heeft ons welvaart gebracht, maar niet per definitie welzijn.

‘Vergrijzing’ als probleem maakt van elke oudere een potentiële lastpost. Kost meer dan hij oplevert. Bij veel ouderen is een regelmatig terugkerende gedachte: als het zo moet, laat dan de dood maar komen. Vooral christelijke partijen komen tegen dat beeld in opstand en menen dat de oudere niet dood wil, maar dat hij/zij eenzaam is en dat die eenzaamheid moet worden opgeheven met liefdadige bezoekjes van brave vrijwilligers die over het weer en over vroeger komen praten. Dat lijkt me pas echt erg.

Maatschappelijk gezien worden mensen overigens al veel eerder nutteloos gevonden dan ze op grond van de pensioenleeftijd verondersteld worden te zijn. Ben je boven de 55 en heb je nog zeker tien productieve jaren voor de boeg kun je een sollicitatie naar een (andere) baan wel vergeten, ook al is bewezen dat een oudere werknemer minder vaak ziek is dan een jongere en aan alle productiviteitseisen voldoet.

Wees blij dat ze er zijn

Ik ben dus grijs en oud maar ik weiger mezelf als probleem te zien, als kostenpost, als object van liefdadigheid, als punt van overleg tussen mijn kinderen over de te verlenen mantelzorg. Ik verbied de overheid naar me te kijken met een meewarige blik, of een ongeduldige blik, of een therapeutische blik, of een blik van ergernis.

Het is belachelijk dat in het maatschappelijk gesprek een mens van boven de zeventig niet meer serieus wordt genomen: daar hoeven we qua inbreng niet meer naar om te kijken. Kijk maar hoe men spreekt over de bijdragen van bijvoorbeeld Johan Remkes of Herman Tjeenk Willink. Dat die oude paarden nog van stal worden gehaald wordt gezien als een schande, een brevet van onvermogen voor de jongere generatie. Dat kán eigenlijk niet. De bijdragen van Remkes en Tjeenk Willink zijn nuchter, gedragen door kennis en ervaring, met gezag gebracht. Dus hoezo te oud? Wees blij dat ze er zijn.

Is het angst voor de dood, voor de ouderdom, voor het verlies van geestelijke en lichamelijke kracht dat jongere generaties hun ouders en grootouders zien als het zoveelste probleem dat op hen afkomt en dat ze er nu net even niet bij kunnen hebben? Als we nu toch een Zeitenwende meemaken en gedwongen worden tot duurzaamheid en hergebruik waarom kijken we dan niet anders tegen het ouder worden aan? Ik ben niet oud. Ik ben duurzaam.