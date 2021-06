Ik las deze non-fictie roman van Omtzigt als een roep om aandacht van iemand die vindt dat zijn immense talent miskend is

En wij maar denken dat Pieter Omtzigt uitgeteld op de bank lag: overwerkt en sinds 25 mei officieel ziek omdat in het land ‘het net iets te veel over mij ging’. Maar zie hoe het Kamerlid toch niets van zijn formidabele ijver en werkdrift heeft verloren: hij produceerde in de luwte van Enschede een indrukwekkend politiek pamflet dat tegelijk een egodocument is van 76 pagina’s en 29.540 woorden. Een memo waar honderden zo niet duizend feiten, gebeurtenissen en uitspraken met soms data, tijdstip en plaats, minutieus worden aaneengeregen en tot een dramatisch verhaal samenkomen. Tot ver over middernacht donderdag kon ik mijn ogen niet afhouden van deze tekst. Onthullend en spannend, de memo las als een trein.

Maar gaandeweg besefte ik dat er twee grilles de lecture bestaan, twee methoden dus om deze tekst te interpreteren. De eerste is sinds donderdag veel aan bod geweest in de media. Het is zoiets als The plot against Omzigt (met dank aan Philip Roth). Een serie dubieuze politieke en bestuurlijke acties van het CDA om een dwarsligger in eigen gelederen te ontwapenen. Althans volgens het door Omtzigt aangevoerde materiaal. Er moet toch iets van waar zijn en ik geloof best dat het niet altijd in toom te houden Kamerlid het CDA ongemakkelijke nachten en misschien rancune bezorgde. Overigens mag het CDA-sponsorverhaal van Omtzigt (De Telegraaf: ‘Het partijleiderschap bij het CDA is te koop’) best geverifieerd worden.

Verongelijkte politicus

Sorry voor zijn talrijke bewonderaars, voor wie geen kras op monument Omtzigt gekerfd mag worden, maar ik las in deze non-fictie roman een roep om aandacht van iemand die zijn personage met zorg construeert, centraal stelt en vindt dat zijn immense talent miskend is. En de woede van een verongelijkte politicus vol ambities die altijd en over alles gelijk denkt te hebben. De stichtende zonde van deze saga? Hij werd nooit de lijsttrekker van zijn partij.

In het verhalende deel van de tekst (ongeveer de helft zonder de bijlagen) komt het persoonlijk voornaamwoord ‘ik’ 357 keer voor (‘mij’ 144 keer). Omtzigt prijst zichzelf ‘niet om mezelf op de borst te kloppen’ met een boek dat 40.000 keer is gedrukt (alleen Fortuyn deed het beter, noteert hij), 14.000 volgers op zijn Youtube kanaal, 170.000 volgers op Twitter, spreekbeurten met soms een miljoen views, en nog veel meer. Conclusie van het cijferkanon: ‘Al deze cijfers zijn veel hoger dan de socialemediakanalen van het CDA zelf’.

En al zijn onvermoeibare mediaoptredens dan? Die leveren ‘het CDA toch nog 342.472 voorkeurstemmen op mij op, ofwel bijna 5 zetels. Er is een paradox tussen de wijze waarop het CDA intern met mij is omgegaan in de afgelopen periode en de weerklank die mijn optreden voor het CDA in de Kamer en in media bij de kiezer vindt.’

Kortom, Omtzigt is zo gegroeid dat hij het ondankbare CDA is ontstegen. Zijn memo is een krachtige eis om erkenning en een beetje liefde als het kan. En pech als het uitlekt en hij hiermee ongewild partij, formatie en landsbelang schaadt. Het wachten is nu op de definitieve cesuur.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.