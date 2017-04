Ik krijg zin om een klein kruisje te kopen

De constatering van Wim de Mul gisteren in Trouw dat ‘Jezus aan het kruis uit huis verdwijnt’ kan ik inderdaad beamen: de kruissymboliek heeft zelfs bij christenfetisjisten aan kracht ingeboet. Het kruisbeeld uit de slaapkamer van mijn ouders ging in het schuim der dagen verloren, vermorzeld door de gewenning en de levensmoeheid.

Ik heb me afgevraagd waarom het christendom een marteltuig als embleem voor het geloof had gekozen

Ook de twee kruisjes die om mijn nek hingen zijn door het zand der jaren bedekt en verdwenen. Het eerste was minuscuul en ben ik vóór mijn puberteit ergens kwijtgeraakt. Het tweede was enorm, van donker hout; mijn ouders kochten het als uitrusting voor mijn communie.

Hoe gehecht ik als kind ook was aan dit symbool, later heb ik me toch boos afgevraagd waarom het christendom een marteltuig als embleem voor het geloof had gekozen. Totdat ik las dat je in het kruisbeeld de contouren van de Christus moet ontwaren die zijn armen spreidt om zijn schapen in te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan het 38 meter hoge standbeeld op de berg Corcovado boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Het kruis als uitdrukking van naastenliefde en niet van masochisme.

Ongevaarlijk symbool Dan mag je je toch afvragen waarom een onschuldig en ongevaarlijk symbool als het kruisbeeld als aanstootgevend wordt beschouwd door bepaalde groepen. Het is toch maar een emblematische uiting van leed en liefde, die sinds eeuwen in deze Europese grond is geworteld? Waarom moest het symbool dan van de mijter van de Sint worden vervlakt? Waarom beval het Amsterdamse vervoersbedrijf en later een rechtbank, een tramconducteur zijn kruis van zijn nek af te halen? En waarom mag het nu bij sommige scholen niet meer op de ‘palmpaasstok’ rusten? Je kunt alles opvoedend relativeren of met schouderophalen doorstrepen: het kruisbeeld, het hulpje van de Sint, het kerstdiner, de kerstboom, de Coentunnel, het joods-christelijke begrip of de Gouden Koets. Maar dan mag je ook je oor tegen de huid van de samenleving plakken om te horen hoe het daaronder gromt. En nu krijg ik weer zin om als culturele christen mijn lang losgelaten identiteit te hervinden. Om vandaag de stad in te gaan om een klein kruisje te kopen en om vrolijk mijn hals ermee te sieren. Vrolijk Pasen, Joyeuses Pâques! Lees ook: Jezus aan het kruis verdwijnt uit huis.

