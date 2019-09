Ik krijg ‘tikkies’ van mede-studenten, terwijl ik veel minder drink dan zij

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Het lijkt wel of met de komst van de ‘tikkies’ het tijdperk van de nieuwe krenterigheid is aangebroken. Ik, studente van 19, krijg tegenwoordig na een avondje met mijn vriendengroep (allemaal studenten) steeds vaker een betaalverzoek van de gastheer of -vrouw. Laatst gebeurde dit zelfs toen iemand mij had uitgenodigd voor zijn housewarming. Voor zo’n avond wordt ruim alcohol ingekocht en anderen drinken vaak veel meer dan ik, terwijl we daarna allemaal dezelfde tikkie krijgen. Is dit normaal? Als ik er iets van zeg, wordt mij krenterigheid aangewreven, terwijl in mijn ogen juist de gastheer of -vrouw in gebreke blijft. Kan de wal het schip nog keren of moet ik maar betalen?

Te veel tikkies

Beste Te veel tikkies,

Veel studenten hebben een gewoonte van samen eten en de kosten hiervan hoofdelijk om te slaan. Hier is niets mis mee, maar dat is wat anders dan vrienden bij je thuis uit te nodigen voor een speciale gelegenheid en de drankkosten vervolgens op hen af te schuiven. Wie mensen uitnodigt om iets te vieren neemt als gastheer/-vrouw de kosten voor z’n rekening. Tikkies worden wel uitgedeeld voor een avondje drinken in het café of met z’n allen eten in een restaurant. Maar dat zijn afspraken om gezamenlijk iets te doen. Wie voor een huisfeestje wordt uitgenodigd en daarna een rekening krijgt gepresenteerd, mag hier zeker tegen protesteren. Dan zegt u: ‘Ik had graag van tevoren geweten dat de drank hoofdelijk zou worden omgeslagen en trouwens, ik heb nauwelijks iets gedronken, dus ik vind dit niet leuk.’ Blijft u zich hiertegen verzetten, want dit is echt een slechte manier van doen!