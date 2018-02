Ik krijg koude rillingen van Jesse Klaver en zijn spierballengerol

Daarom ook nam ik alle tijd om een lezer die dichtbij GroenLinks (GL) leek te staan, te woord te staan. Deze lezer vond dat ik de laatste maanden veel te negatief over GroenLinks had geoordeeld (en bijvoorbeeld niet over het CDA). Ik legde hem eerst uit dat ik als legitimist het landsbelang altijd laat prevaleren. Bij een ingewikkelde formatie zoals de laatste moeten alle hens aan dek en moeten partijen bereid zijn iets van hun programma los te laten om het land te dienen. Ik was dan ook zeer teleurgesteld (echt waar, vanwege mijn groene ik!) dat GL voor de tweede keer in enkele jaren uit die formatie stapte. Niet met betrekking tot een onderwerp over milieu en duurzaamheid maar over een kwestie over vluchtelingen, die op dat moment in Nederland geen urgentie kende. Ik legde dit uit als een weigering om politieke verantwoordelijkheid te nemen.

