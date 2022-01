Ik krijg een ongemakkelijk gevoel bij hoe de VVD omgaat met Soumya Sahla

VVD en Sahla

Ik krijg een ongemakkelijk gevoel bij hoe de VVD omgaat met een gederadicaliseerde moslima Soumya Sahla. Moet ze nog meer bewijzen leveren dat ze geen gevaar meer vormt voor bijvoorbeeld Wilders? Ieder mens verdient een nieuwe kans, zeker als dat blijkt uit haar staat van dienst van de laatste tijd.

Dirk Smeijers Deventer

VVD en Sahla (2)

Karima Sahla verklaarde in de Spectator, een publicatie van het instituut Clingendael, nog ‘nooit’ te hebben gezien dat er iemand van radicalisering is ‘genezen’. Haar zuster Soumaya Sahla “is naar eigen zeggen tijdens haar gevangenisstraf gederadicaliseerd”. Welke van de twee zussen moeten we geloven?

Hans Peters Bergen

Wapens

Toen generaal Eisenhower later als president achter de schermen kon kijken, waarschuwde hij voor de verstrengeling van de politiek met het militair industrieel complex: ‘Elk gegoten kanon, elk afgebouwd oorlogsschip, elke afgevuurde raket betekent uiteindelijk diefstal van de hongerenden en degenen die niet gekleed worden’. We zien het nu weer gebeuren, 650 miljoen euro voor Navo-provocatie tegen Rusland. Dit bij schrijnende rechtsongelijkheid en armoede in de VS. Ook Rutte en Hoekstra moeten nadenken als ze naar Oekraïne gaan, en wij allemaal. Wereldwijd 620 miljoen kinderen onder de armoedegrens en jaarlijks miljarden aan militaire uitgaven.

Jaap van Duijvenbooden Vlaardingen

Staatssteun

‘Die malle windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie’, zei Mark Rutte tien jaar geleden in een verkiezingsdebat. Zoiets hoor je hem nou nooit zeggen over de KLM, die zonder staatssteun in de voorbije eeuw al tien (!) keer failliet zou zijn gegaan.

Koos van Noppen Amersfoort

Wees aardiger voor cultuur

Waarom zijn de kabinetten-Rutte zo onaardig tegen de cultuur? Halbe Zijlstra legde een bezuiniging op van 30 procent. Hugo de Jonge vond dat je net zo goed een dvd kon opzetten. Bij de versoepelingen mogen theaters en concertzalen tot 22.00 uur open zijn, terwijl veel klassieke concerten pas rond 22.30 eindigen. Kan men niet in variatie denken? Horeca open van 12.00 tot 20.00 uur, de cultuur van 18.00 tot 23.00.

Willy de Haes Dordrecht

Naaldhakken

De gewoonte om nieuwslezeressen te laten wankelen op naaldhakken onder strakke lange broeken is mij al jaren een doorn in het oog. Vroeger droeg je onder een lange broek nooit hoge hakken. Smakeloos.

Eveline van Ditmarsch Meppel

Respect voor Keijzer

Wat een mooi artikel over politica Mona Keijzer. Ze hield haar rug recht. Ik begrijp dat je als kabinet met één mond moet spreken, maar blijkbaar zijn er grenzen. Keijzer is iemand met wie de politiek blij zou moeten zijn.

Hans Gorter H.I. Ambacht