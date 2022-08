Ik kreeg een ongemakkelijk gevoel bij de woorden van Biden

Vorige week bracht een Amerikaans dronevliegtuig de terrorist Ayman al-Zawahiri om het leven. Het was een opsteker voor het Witte Huis: Zawahiri, het brein achter vele gruwelijke aanslagen, waaronder de vernietiging van de Twin Towers, was eindelijk dood.

Bovendien waren er geen andere slachtoffers. De drone vuurde raketten af die waarschijnlijk geen explosieven meedroegen, maar uitklapbare messen. Zijn gezin en handlangers bleven daardoor buiten schot. Onmiddellijk na de aanval claimde Biden met spierballentaal zijn succes, en beloofde dat iedereen die Amerika bedreigde uiteindelijk gevonden en uitgeschakeld zou worden.

Een ongemakkelijk gevoel

Ik kreeg een ongemakkelijk gevoel van zijn woorden. Dat je terroristen moet bestrijden staat buiten kijf, en een wreder en gewetenlozer terrorist dan Zawahiri is nauwelijks voorstelbaar. Net als vele anderen bezocht ik Ground Zero en gleed mijn blik over de namen van de vrouwen, mannen en kinderen die op 9/11 uit het leven werden weggerukt. Het is cruciaal hun moordenaars te berechten. Maar is het ook rechtvaardig ze zonder proces te executeren? En is het kies om daar zo triomfantelijk over te spreken?

Nadat hij Osama Bin-Laden had laten doodschieten zei toenmalig president Barack Obama iets interessants. Hij stelde dat de ondergang van Bin-Laden verwelkomd moest worden door eenieder die gelooft in vrede en menselijke waardigheid. Maar het lijkt me dat juist deze mensen zouden twijfelen.

Natuurlijk zouden ze blij zijn dat Bin-Laden geen bomaanslagen meer kan plegen. Maar zou zijn dood voor vrede zorgen? Elke keer dat Amerika iemand ‘uitschakelt’ groeit de haat tegen het Westen en zijn nieuwe extremisten bereid gruwelijkheden te begaan. Tienduizenden westerse troepen hebben Afghanistan twintig jaar lang bezet en in al die jaren vele terroristen gedood. Dat bracht uiteindelijk geen vrede, maar slechts een onderbreking van de heerschappij van de Taliban.

Met menselijke waardigheid hebben kogels en bombardementen nog minder te maken. In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat opgeschreven dat deze waardigheid inherent is aan ieder mens, en gepaard gaat met onvervreemdbare rechten. Dus ondanks zijn afschuwelijke daden kwam zelfs Zawahiri deze waardigheid toe. Ook levens gewijd aan huiveringwekkend geweld en religieuze waanzin zijn niet volstrekt waardeloos. Door Zawahiri’s lichaam met raketten te verwoesten werd zijn waardigheid aangetast, en maakte Amerika vieze handen.

Begrijp me niet verkeerd: vieze handen zijn niet altijd te vermijden. Ik onderschrijf de menselijke waardigheid van de Russische soldaten in Oekraïne, en toch lijkt het me gerechtvaardigd om ze met hand en tand te bevechten. Soms moeten we harde, noodzakelijke keuzes maken in een onmenselijke, gebroken wereld. Of het ook noodzakelijk was om Zawahiri te doden kan ik niet beoordelen. Ik weet niet of het mogelijk was om hem gevangen te nemen, en wat de gevolgen zouden zijn als je hem in leven had gelaten. Maar ik had het wijs gevonden als de leider van de vrije wereld zijn dood niet als een overwinning had gepresenteerd, maar als een onvermijdelijk kwaad.

Want mensen doden bekrast ons geweten.

Sylvain Ephimenco is met vakantie. Schrijver en filosoof Jurriën Hamer vervangt hem.